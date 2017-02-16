Особое внимание – практике

Командно-штабным учением с районом территориальной обороны завершился двухдневный сбор по вопросам военной безопасности и обороны государства.

В рамках второго этапа сбора — практических занятий — на полигоне Уручье 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады участники сбора выполнили упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия, которое находится на вооружении подразделений территориальных войск.

Кроме того, председатели областных исполнительных комитетов, их заместители и представители областных комиссариатов посетили ряд учебных мест, расположенных в Смолевичском районе, в том числе пункт управления штаба района, командный пункт отдельного стрелкового батальона, сформированного из военнообязанных, а также важный объект, охраняемый подразделением территориальных войск.

Завершился сбор подведением итогов и постановкой задач министром обороны Республики Беларусь генерал-лейтенантом Андреем Равковым участникам мероприятия по совершенствованию территориальной обороны в текущем году.

Подробный материал о второй, практической части двухдневного сбора читайте в ближайшем номере «Белорусской военной газеты. Во славу Родины».

Майор Андрей Бокза, «Ваяр»