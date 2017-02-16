«Отпуск» длиной в два года

По иронии судьбы Александр Тихонов о том, что вскоре ему предстоит убыть в Афганистан, узнал 1 апреля 1985 года. Шуткой эта новость, конечно, не была. В то время офицер был командиром разведывательно-водолазного взвода и исполнял обязанности помощника начальника штаба 83‑го отдельного гвардейского инженерно-саперного батальона 76‑й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

— В тот день в дивизии проходил строевой смотр, — вспоминает полковник запаса Александр Тихонов. — Поскольку я дополнительно исполнял и обязанности помощника начальника штаба батальона, то в строю стоял у Боевого Знамени.

Командиры полков и отдельных воинских частей, получив от комдива задачи и указания к дальнейшим действиям, возвращались к своим подчиненным. Подходя к строю, наш комбат коротко сказал: «Тихонов, собирайся в отпуск». В тот момент я все сразу понял — мое время повоевать в Афганистане пришло. И раньше, чем планировалось…

После окончания строевого смотра ситуация прояснилась: приказом командующего воздушно-десантными войсками я был назначен командиром инженерно-саперного взвода инженерно-саперной роты 350‑го гвардейского парашютно-десантного полка. Правда, в дальнейшем получилось так, что ни одного дня я в этой должности так и не прослужил.

30 мая 1985 года военно-транспортный самолет Ан‑12, на борту которого был и гвардии старший лейтенант Тихонов, благополучно приземлился на аэродроме в Кабуле.

— Взяв свои пожитки, ступил на трап. А за бортом — жара, пыль, народу военного — тьма, — рассказывает Александр Иванович. — С первого взгляда все казались на одно лицо — в «афганках» и солнцезащитных очках. Кто меня встречает и встречает ли вообще — сразу и не поймешь. Спустившись по трапу почти до самой бетонки, увидел, что меня все-таки ожидают — мои сослуживцы и друзья-«скобари» (обобщенное название жителей Псковщины. — Авт.): командир 2‑й инженерно-саперной роты капитан Попов и командир взвода старший лейтенант Душин.

Когда офицер комендатуры, дежуривший у трапа, уже хотел было взять документы Тихонова и направить его на пересыльный пункт, встречающие офицера товарищи со словами «Это наш!» забрали его и повели в саперный батальон. По дороге они сообщили Александру, что приказом командира дивизии он назначен командиром взвода специального минирования 130‑го отдельного гвардейского инженерно-саперного батальона 103‑й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

* * *

Свою первую противотанковую мину Александр Тихонов обнаружил и снял уже через пару недель. В один из дней инженерный разведывательный дозор, командовать которым приказали ему, обеспечивал выход передового командного пункта 350‑го гвардейского парашютно-десантного полка (пдп) с подразделениями обеспечения в район проведения операции по реализации разведданных километрах в 20 от Кабула по дороге на Газни.

— Прибыли в назначенное место мы уже с наступлением темноты, — вспоминает собеседник. — Располагаться в заброшенных дувалах у дороги и проверять местность на наличие мин пришлось при свете фар БТР и БМП.

Переночевали без происшествий. С рассветом стали встречать основные силы 350 пдп, выдвигающиеся из Кабула для блокирования района, в котором должна была быть проведена «проческа». В ожидании подхода колонны я стал более внимательно присматриваться к дороге, по которой мы накануне прибыли сами. Особенно интересовали меня те места, где асфальт был значительно поврежден.

Шаркнув ногой по слою пыли около края дороги в одном из таких мест размером приблизительно два на три метра, я увидел металлическую полоску наподобие той, какими раньше обивали багажные ящики. Рядом, на расстоянии 30–40 см, нашел еще одну полоску и провода, уходящие в сторону середины дороги. Вскоре обнаружил и саму мину. Ею оказалась английская противотанковая МК‑7. Полоски металла являлись одним из видов гусеничных замыкателей и были прибиты к земле гвоздями.

Уничтожать мину накладным зарядом я не стал: интересно было посмотреть, как она установлена. Да и пальчиковые батарейки, которые душманы использовали в качестве источника питания, были нам нелишние. Поэтому решил сдернуть ее «кошкой», укрывшись в придорожном кювете.

Вдвоем с сержантом мы с большим трудом смогли выдернуть мину из лунки. Так начался мой отсчет снятых или уничтоженных на месте душманских «подарков»…

* * *

— Шел 1986 год. Во время боевой операции мой взвод вместе с разведывательной ротой 350 пдп высадили на горный хребет, отделяющий Логарское ущелье от дороги Кабул — Гардез. Погода, словно по заказу, резко изменилась не в лучшую сторону: дождь, туман, видимость практически нулевая. Пока обустраивались — строили укрытия из камней и плащ-палаток — вымокли до нитки. Потом спустились в зеленку и двое суток прочесывали ее.

Когда передвигались по горам, то в направлении дороги на Гардез услышали отдаленную стрельбу и увидели черный дым и языки пламени, поднимающиеся высоко в небо. Кого-то бьют на дороге — это было понятно каждому из нас. Но кого?

Неизвестное стало известным через несколько дней после завершения Логарской операции. Александр Тихонов со своим взводом снова участвовал в обеспечении пропуска автомобильных колонн из Кабула в Гардез и в обратном направлении. Задача военных инженеров заключалась в проверке дороги и очистке ее от мин и фугасов.

— Мы подошли к тому месту, где пару дней назад видели пожар и слышали стрельбу, — рассказывает Александр Иванович. — Справа у обочины дороги в луже застывшего расплавленного алюминия стояла сгоревшая пожарная машина «Мерседес». Впереди нее — два бензовоза, выгоревшие дотла. Пострадал от огня и ГАЗ‑66, находившийся недалеко от них метрах в десяти от дороги. Слева у обочины грустно «смотрел» в противоположную сторону ЗИЛ‑130.

Я решил заглянуть в его кабину, подошел к окну, привстал на цыпочки… Вдруг чувствую, что земля подо мной просела. Отступил шаг назад, присел и осторожно разгреб руками грунт. И тут увидел, что стоял… на английской противотанковой мине МК‑7, до которой ЗИЛ не доехал сантиметров сорок. Тщательно проверив все обочины возле сгоревших машин, мы нашли и обезвредили еще несколько мин МК‑7.

Как потом оказалось, мы обнаружили разбитую колонну афганских правительственных войск, уничтоженную «духами».

* * *

— На войне, конечно, своя жизнь, особая. Человек ведь ко всему привыкает. Находясь долго на боевых, хочешь скорее вернуться на базу, отдохнуть. А когда долго сидишь на базе, становится скучно, думаешь: может, пора уже и на боевые, делом заняться?

А вообще быт у нас был налажен. В инженерно-саперном батальоне была своя баня, в которой, вернувшись с боевых заданий, мылись и офицеры, и солдаты. Оборудовали парилку, отделение для помывки и даже бассейн, выложенный плиткой, — как-никак инженеры! Парилку топили древесиной, поэтому, возвращаясь с боевых, по возможности старались привезти на базу и дров.

* * *

В один из майских дней Александр Тихонов был назначен старшим команды по разгрузке прибывающих из Союза военно-транспортных самолетов Ил‑76. Все борта — с отпускниками, сменщиками и другие — не прошли мимо его внимания. А вот своего сменщика офицер все-таки просмотрел. Может, потому, что не ждал его еще в это время.

— Прихожу в обед в батальон, а мне говорят: «Твой сменщик прибыл», — вспоминает Александр Тихонов. — Я сразу даже не поверил: «Да не может быть!». И спокойно пошел в столовую. После обеда захожу в свой кубрик, а там сидит моя смена — лейтенант Мехтиев.

А 19 мая 1987 года я вновь ступил на нашу землю в городе Ташкенте. И первым делом отправил домой телеграмму: «Мама, я в Союзе».

С точки зрения профессиональной — этот мой «отпуск» я до сих пор считаю одним из светлых пятен в своей военной службе. Именно на войне я осознал, чему и зачем меня учили в военном училище.

Старший лейтенант Сергей Деминский, «Ваяр», фото автора и из личного архива Александра Тихонова