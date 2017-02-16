В рамках комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил ряд подразделений 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады совершил марш на один из полигонов.

— Марш был продолжительным, дорожные условия — непростыми. Несмотря на все капризы погоды, автомобильная техника прибыла в указанный район в установленный срок, — рассказал заместитель командира батальона связи по идеологической работе гвардии майор Сергей Бойко. — В пути было организовано несколько привалов, во время которых военнослужащие смогли немного отдохнуть, провести контрольный осмотр автомобилей.

Среди тех, кто отличился в ходе марша, водитель-электрик гвардии рядовой Андрей Рогович. Он — уроженец Светлогорска, окончил там государственный индустриальный колледж. Экзамен на право управления транспортными средствами категории В Андрей сдал после обучения в автошколе Светлогорской городской организационной структуры ДОСААФ, а переподготовку на категорию С успешно прошел после призыва в Вооруженные Силы в автошколе

ДОСААФ. Парень прослужил уже 15 месяцев, зарекомендовал себя как опытный и надежный специалист.

— За время службы объездил почти всю Беларусь, многое увидел, получил хорошую практику эксплуатации большегрузного автомобиля, — рассказал Андрей. — Накопленный опыт сполна пригодился в эти дни и мне, и моим товарищам. Справиться с задачей помогли также советы и поддержка старших машин. Дорога на полигон была нелегкой, но качественно подготовленная к маршу техника в пути не подвела!

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора