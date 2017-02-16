Традициям – жить!

В 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде состоялся торжественный митинг, посвященный Дню памяти воинов‑интернационалистов. В торжественной церемонии приняли участие командующий силами специальных операций Вооруженных Сил генерал-майор Вадим Денисенко, почетные солдаты 381‑го и 382‑го отдельных гвардейских десантно-штурмовых батальонов 38 одшбр, ветераны и личный состав соединения.

Отдавая дань памяти и уважения подвигу погибших и живых воинов‑интернационалистов, с поздравлениями к ветеранам-«афганцам» и военнослужащим гвардейского соединения обратился командующий ССО генерал-майор Вадим Денисенко. Он подчеркнул, что советские солдаты были первыми, кто встал на пути международного терроризма, который сегодня распространился по всему миру, и честно выполняли долг по защите Советского Союза и Республики Афганистан от этой чумы.

— Все меньше остается ветеранов той войны. В бригаде сегодня всего один действующий военнослужащий, который принимал участие в боевых действиях. Для многих эта война в Афганистане — уже далекая история… Но вы должны знать, — добавил генерал-майор Вадим Денисенко, обращаясь к гвардейцам, — что ваши отцы вели эту тяжелую борьбу с джихадистами мужественно и не жалея себя.

Командующий выразил от имени всего личного состава ССО благодарность ветеранам-«афганцам», честно выполнившим свой воинский и интернациональный долг.

Приказом министра обороны группа ветеранов за значительный личный вклад в военно-­патриотическое воспитание граждан страны, активное участие в мероприятиях патриотической направленности награждена ценными подарками — макетами огнестрельного оружия. Памятные подарки вручил командующий силами специальных операций Вооруженных Сил генерал-майор Вадим Денисенко.

Воину-интернационалисту, воевавшему в Афганистане, а ныне мэру Бреста полковнику запаса Александру Рогачуку генерал-майор Вадим Денисенко вручил уникальный сувенир — макет автомата ППШ в натуральную величину, его точную копию, другим ветеранам-«афганцам» — макеты пистолетов ПМ.

Среди награжденных — начальник отделения воздушно-десантной техники воздушно-десантной службы бригады гвардии подполковник Сергей Бойко, который отмечен за усердие и успехи, достигнутые в служебной деятельности. В Афганистане он постигал военную премудрость рядовым. Сегодня гвардейцы 38 одшбр с большим интересом слушают воспоминания этого офицера, участника боевых действий.

За значительный личный вклад в военно-патриотическое воспитание граждан Беларуси и в ознаменование Дня памяти воинов‑интернационалистов командующий ССО также вручил памятные подарки полковнику запаса Александру Авдейчуку, подполковникам запаса Александру Ильченко, Ивану Уссу, старшему прапорщику в отставке Владимиру Мудрику.

Председатель Брестского горисполкома полковник запаса Александр Рогачук от имени полутора тысяч брестских воинов‑интернационалистов поблагодарил военнослужащих 38 одшбр и ССО за то, что они не забывают ветеранов‑«афганцев», хранят память о погибших героях, помогают в военно-патриотическом воспитании молодежи. Он отметил: прошло уже 28 лет с тех пор, как последний советский солдат покинул Афганистан, и замечательно, что традиции патриотизма и памяти о тех людях, которые героически выполняли тогда свой воинский долг, живут в белорусской армии и сегодня.

А завершился митинг торжественным маршем личного состава гвардейского соединения под величественные звуки военного оркестра.

Владимир Шурховецкий, «Ваяр», фото Дениса Малышица