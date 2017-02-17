Ах, «Оса»-защитница!.. (видео)

В Вооруженных Силах Республики Беларусь завершилась совместная тренировка различных родов войск. Учебные бои проходили на земле и в воздухе. Корреспонденты агентства «Ваяр» следили за ходом боевой учебы.

Так, на полигоне Полесский борьбу с воздушным неприятелем вели расчеты зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» одного из дивизионов 147‑й зенитной ракетной бригады.



Несколькими днями ранее военнослужащие этой бригады совершили 300‑километровый марш из пункта постоянной дислокации в новый позиционный район. Там были отработаны вопросы подготовки зенитных ракетных батарей. Впереди их ждал самый ответственный этап — боевые пуски. Расчетам предстояло работать по нескольким мишеням, причем имитаторы воздушных целей выглядели на индикаторах как вертолеты огневой поддержки.

Любопытно было понаблюдать за тем, как же проявят себя недавно сформированные расчеты: ведь дивизион зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ», только в прошлом году поступил на вооружение бригады ПВО. Как скажутся на результатах стрельбы погодные условия, низкая облачность, скрывающая те самые цели?

…Наконец настал долгожданный, весьма волнительный момент. «Осиный рой» занял свое место на огневом рубеже. Расчеты «привязывают» машины к местности и переводят их в положение готовности к стрельбе. Вскоре они получат учебно-боевую задачу…

На захват цели — считаные секунды, цена любой заминки слишком высока. На стартовой позиции царит соревновательный дух — поражает цель лишь тот расчет, который первым взял ее на сопровождение.

Что ж, вот и «первопроходец» выявлен: цель обнаружил и начал боевую работу расчет старшего лейтенанта Юрия Кудинова.

— Есть цель!

— Взять на АС!

— Есть АС!

— Цель — уничтожить!..

По команде «Пуск» одну из боевых машин окутывает густой сероватый дым — огненное жало устремляется вверх. Ракета сворачивает с наметившегося поначалу пути и, сделав извилистый крюк, взрывается. В эфире звучит доклад: «Цель поражена! Расход — одна…».

Уничтожив одну цель, офицер Кудинов и его подчиненные быстрее других боевых расчетов обнаружили и вступили в схватку со второй. К слову, в тот день именно этот расчет поразил все три мишени. Действительно отличный результат!

Впечатления от таких пусков — потрясающие. В проявлении же эмоций все добившиеся успеха одинаковы: и солдат из состава расчета вместе с командиром дивизиона, и находящиеся на командном пункте старшие начальники.

Умело действовали на полигоне и подчиненные лейтенанта Евгения Балинского, в недавнем прошлом выпускника факультета противовоздушной обороны Военной академии.

Батареи поочередно сменяют друг друга на огневых позициях, ну а «Осы» весьма успешно «жалят» условного неприятеля. Финальным аккордом боевой стрельбы становится сосредоточенный пуск ракет по очередной мишени сразу двумя боевыми машинами. Ракеты «вышли на свидание» с целью практически одновременно!..

Успешную боевую работу расчетов зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» 147‑й зенитной ракетной бригады отметил и начальник зенитных ракетных войск — начальник управления зенитных ракетных войск ВВС и войск ПВО полковник Александр Астраух.

— Основная цель, которую мы здесь преследовали, — проверка готовности расчетов, воору­жения и военной техники в реальных условиях обстановки в ходе боевых пусков, — резюмировал офицер. — Практически в каждой батарее пуски проводили молодые офицеры, не имеющие опыта боевых стрельб. Я считаю, это большое дело: мы уверены в том, что расчеты выполнят свою задачу. Для каждого военнослужащего пуски ракет — один из самых счастливых моментов в жизни.

…Выполнив задачу, сами творцы ратных побед охотно делились впечатлениями, где-то даже по-юношески давая волю эмоциям.

Начальник расчета старший лейтенант Юрий Кудинов:

— Из-за того, что цель малоскоростная и находится очень низко — близ кромок деревьев, ее очень сложно обнаружить и взять на АС, поэтому велика вероятность ошибки при стрельбе. Однако слаженные действия всего расчета позволили нам действовать безошибочно. Три боевых пуска достигли цели.

Начальник расчета лейтенант Евгений Балинский:

— Еще полгода назад я был курсантом Военной академии — и вот мне уже посчастливилось поучаствовать в боевых пусках. За этим стоит кропотливый труд, поэтому и результат закономерный.

Старший оператор расчета рядовой Денис Захарьев:

— Погодные условия создавали определенные трудности, пришлось работать по локации, но в целом все мы отработали на сто процентов даже в такую погоду. Когда видишь, как ракета поражает цель, душа ликует…

Заместитель начальника расчета сержант Дмитрий Примшиц:

— Приятно было услышать: командование бригады благодарило начальника расчета за подготовленный личный состав. Это очень тронуло… Сегодня мы действовали как одна команда. Если что-то не получалось, помогали друг другу. Для нас это новый шаг к мастерству, в освоении воинской специальности.

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора

