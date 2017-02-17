18 февраля на военно-техническом факультете в Белорусском национальном техническом университете проводится день открытых дверей.

Посетители будут иметь возможность встретиться с командованием факультета, начальниками кафедр, профессорско-преподавательским составом, а также ознакомиться с учебно-материальной и лабораторной базой, условиями проживания будущих офицеров.

Начало мероприятий в 11.00.

Мы ждем вас по адресу: г. Минск, проспект Независимости, 59, учебный корпус БНТУ № 4 (проезд автобусом № 100 до остановки «Улица П. Бровки» или метро до станции «Площадь Я. Коласа»).

Контактный телефон

(8 017) 293‑91‑72, факс (8 017) 292-94-82.

Добро пожаловать на военно-технический факультет в Белорусском национальном техническом университете!