«Гордись, сынок, службой в РПК!»

Для тех, кто не верит в судьбу, советую даже не начинать читать этот материал. Ведь в нем описывается неслучайная череда случайных событий — благодаря им сын попал служить в роту почетного караула, в которой одним из первых солдат подразделения был его отец. Спустя 22 года после образования РПК здесь появилась первая династия. А дело было так…

Заместитель командира комендантского батальона Минской военной комендатуры по идеологической работе капитан Евгений Виниченко, находясь в выходной в родном Гомеле, зашел с мамой в автобус городского маршрута. В салоне что-то громко обсуждали несколько парней. Увидев зашедшую в автобус женщину, один из парней поднялся со своего места и предложил ей сесть. Казалось бы, обычная ситуация… Но каково же было удивление Евгения Виниченко, когда во время отбора и изучения призывников в Гомельском районном военном комиссариате к нему в кабинет зашел тот самый парень. Оказывается, он давно мечтал о службе в РПК.

— Ну что, послужим? — улыбнувшись, задал единственный вопрос офицер.

— Так точно! — браво ответил его будущий подчиненный.

* * *

— Вообще-то, изучив личное дело призывника Дмитрия Казакова, я уже знал, что нам с ним по пути, — вспоминает события полугодичной давности капитан Евгений Виниченко. — Рост и внешность, судя по фото, для РПК подходили, характеристики с места учебы положительные, группа — первая. Во всех анкетах Дмитрий указывал, что изъявляет желание служить. Дело оставалось за малым — в ходе беседы убедиться в том, что все в личном деле соответствует действительности. Вдобавок, когда я узнал в призывнике на фотографии того парня, который единственный уступил женщине место, — не задумываясь отобрал его. И теперь, спустя несколько месяцев службы, понял, что не ошибся в нем: ответственный, исполнительный, воспитанный и порядочный. Такие парни сейчас на вес золота!

Сам Дмитрий рассказывает о том случае более сдержанно:

— Приехал с друзьями в военкомат, там офицер предложил службу в РПК. Боялся поначалу, что не справлюсь — нужно иметь силу воли и выдерживать серьезные физические нагрузки, но рискнул. Согласился: желание служить в самом престижном и элитном подразделении наших Вооруженных Сил побороло страх. Уступил в автобусе место женщине? А что в этом такого…

По возвращении из военкомата Дмитрий с гордостью доложил отцу, что его отобрали в роту почетного караула, буквально через месяц он отправится в столицу оттачивать строевое мастерство. Алексей Александрович Казаков выслушал сына, потом стал задавать вопросы.

— А ты на шпагат умеешь садиться? Растяжки хватит ногой до двухметрового забора достать?.. — интересовался отец.

— А сам-то где служил? — попытался дерзить сын.

— В роте почетного караула служил! Поэтому и задаю такие вопросы.

Дмитрию стало неловко из-за того, что за двадцать лет своей жизни он ни разу не поинтересовался у отца о его службе. Знал, что папа служил срочную, а где и кем — не спрашивал… Кстати, служить в семье Казаковых если не традиция, то священная обязанность. Дед закончил службу старшим прапорщиком. Прабабушка, ей 93 года, — боевая медсестра, во время Великой Отечественной войны эвакуировала сотни раненых в тыл на санитарном поезде.

— Отец стал больше рассказывать о службе — продолжил свой рассказ Дмитрий Казаков. — Сейчас мы занимаемся строевой подготовкой на том же плацу, где 22 года назад тренировался мой отец. Пока оттачиваем до совершенства простейшие строевые приемы — строевой шаг, повороты на месте и в движении. Но мечта стать таким же мастером-виртуозом, как отец, меня не покидает. Кстати, первый его вопрос во время разговора по телефону был такой: сел ли я на шпагат?..

* * *

И еще: младший сержант (ныне запаса) Алексей Казаков был одним из первых военнослужащих срочной службы, которые проходили службу в роте почетного караула.

— Службу я начинал в Печах в одном из артиллерийских подразделений, — поведал при встрече Алексей Александрович. — А дальше за дело взялась хозяйка-судьба… В тот момент, когда возвращался из магазина, на территории части меня остановил офицер. Уточнив все данные, он как бы между прочим поинтересовался: «А не хочешь ли послужить в роте почетного караула? Она как раз сейчас формируется — отбирают лучших военнослужащих». Почему бы и нет. Я был готов попробовать свои силы.

В элитное подразделение набирали только лучших, подходящих по росту, внешности и здоровью военнослужащих из всех частей Беларуси — всего более ста человек (из Печей — шесть).

— И вот сейчас, узнав, что сын тоже попал служить в РПК, я очень обрадовался, — с улыбкой пояснил отец Дмитрия. — Горжусь им, хотя как никто другой понимаю, что скрывается за внешней красотой особо парадной формы и четких строевых приемов. Что могу сказать Диме публично? Гордись, сынок, службой в самом элитном подразделении! Уверен, из моих уст это не звучит излишне пафосно…

— Какие планы на жизнь? — переспросил в завершение рядовой Дмитрий Казаков. — Однозначно хочу связать судьбу с армией. После РПК открыты все двери в силовые структуры. Буду стараться — все у меня получится.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора и из архива семьи Казаковых