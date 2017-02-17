Найти своё место в армейской семье

Во второй половине минувшего года в соответствии с указом Президента Республики Беларусь около ста офицеров запаса были призваны на военную службу сроком на двенадцать месяцев. Среди них и житель райцентра Ивье Гродненской области Игорь Хома. Недавно я побывал в 557‑й инженерной бригаде Западного оперативного командования, строй которой пополнил Игорь Александрович. Узнал о его отношении к призыву, о том, как проходит становление молодого офицера в войсках и какими делами заполнены его армейские будни, о чем он думает и мечтает.

Игорю Хоме 23 года. Родился он в агрогородке Лелюки Ивьевского района. Парень с детства увлекался игровыми видами спорта, а потому после окончания школы поступил на факультет физической культуры Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Он учился по специальности «Физическая культура. Тренер по волейболу». А еще на протяжении двух лет проходил обучение на военном факультете в вузе по программе подготовки младших командиров и офицеров запаса. В 2014 году вместе с дипломом о получении высшего образования Игорю Хоме были вручены и погоны лейтенанта запаса.

После выпуска молодой специалист на протяжении двух лет работал учителем физической культуры в учреждении образования «Бакштовский детский сад — средняя школа», а в октябре 2016 года был призван из запаса в Вооруженные Силы.

— К призыву отнесся положительно, с пониманием, — рассказал Игорь Александрович. — Мне как мужчине было интересно увидеть армию изнутри, примерить военную форму. Родители также были за. Отец Александр Владимирович проходил срочную военную службу еще в рядах Советской Армии. Он рад, что я стал офицером, продолжателем дела одного из моих прадедов, который в годы Великой Отечественной войны сражался на фронте с немецко-фашистскими захватчиками и не раз был награжден за боевые заслуги орденами и медалями. Отец охотно делится со мной опытом, воспоминаниями армейских лет. Он служил в ракетных вой­сках, а я был направлен в инженерно-технический батальон 557‑й инженерной бригады и назначен на должность командира взвода инженерных конструкций. Первые впечатления об армии — только самые хорошие. Во‑первых, у нас отличный, дружный воинский коллектив, где каждый готов прийти на помощь, подсобить и советом, и делом. Во‑вторых, служить интересно, я каждый день узнаю много нового.

В бригаде отлажена система работы с молодыми офицерами. Хорошими наставниками для старшего лейтенанта Игоря Хомы стали не только командир роты старший лейтенант Алексей Алексеев и комбат майор Руслан Гирилюк, но и остальные офицеры подразделения. Они охотно и терпеливо передают лейтенанту накопленные опыт и знания, доходчиво отвечают на возникающие вопросы, объясняют порядок решения тех или иных задач.

Причина первых успехов, единодушно считают командиры Игоря, прежде всего в его добросовестном и ответственном отношении к воинскому долгу, стремлении офицера повысить свой уровень как специалиста.

Отличным подспорьем в службе для старшего лейтенанта Хомы стало увлечение спортом. Он один из первых на занятиях по физической подготовке. Кросс молодой лейтенант бежит всегда во главе подразделения, задавая темп. Обучает подчиненных в соответствии с усвоенными в вузе методиками, подсказывает, как повысить результаты на беговой дорожке, на перекладине.

Личного состава в подчинении у лейтенанта немного. Но это лишь первая ступень в военной карьере. И Игорь Александрович считает, что ее нужно пройти достойно — так, чтобы она стала фундаментом для дальнейших достижений. А потому старается быть для воинов справедливым, заботливым и в то же время требовательным начальником.

Что ж, за относительно короткий срок старший лейтенант Игорь Хома сумел вписаться в слаженный воинский коллектив и занять в нем достойное место. В службе молодой офицер не разочарован.

Прощаясь, он охотно поделился своими планами:

— В армии мне нравится. Узнав больше о Вооруженных Силах, решил связать с ними свою судьбу и продолжить службу уже по контракту.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора