В небе над Полесским

В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил по предназначению в 2016/2017 учебном году в период с 13 по 17 февраля на участке местности, включающем территорию бывшего авиационного полигона Полесский, проводится мероприятие совместной подготовки соединений и воинских частей Вооруженных Сил, действующих по единому замыслу. При этом особое внимание было уделено отработке вопросов подготовки личного состава к выполнению задач боевого дежурства по противовоздушной обороне. За совместной подготовкой войск наблюдал министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков.

На обширной территории, несмотря на зимнюю погоду, было по-настоящему жарко. Ведь здесь не было места условностям. Расчеты зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» и «Тор-М2» выполняли пуски ракет по воздушным мишеням. Экипажи учебно-боевых самолетов Як‑130 и истребителей МиГ‑29 совершали пуски управляемых ракет «воздух — воздух» по мишеням, имитирующим боевые воздушные суда условного противника. Экипажи Ми‑8МТВ‑5 испытали боевые возможности нового вертолета… Стоит добавить, что убедительную точку на данном этапе подготовки войск поставили боевые пуски ракет оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка».

В совместной подготовке приняло участие более 500 военнослужащих и 200 единиц техники.

…Если за ходом учебно-боевой работы наземных войск на их позициях наши корреспонденты следили внимательно, то задействованные в ратной учебе боевые самолеты и вертолеты им довелось лишь сопровождать взглядом. Авиация работала с мест постоянного базирования. Их действия прокомментировал начальник 1‑го отдела управления авиации ВВС и войск ПВО полковник Николай Дрыжко.

— Летный состав выполнил практические пуски управляемых ракет «воздух — воздух» малой дальности Р‑73 по теплоконтрастным целям, — пояснил Николай Владимирович. — В роли целей использовались специальные мишени.

Он напомнил, что в прошлом году над этим же участком местности подобное упражнение впервые выполнили летчики штурмовой авиабазы на только поступивших тогда на вооружение белорусской военной авиации учебно-боевых самолетах Як‑130. Так были опробованы некоторые боевые возможности новой авиационной техники.

— Нынешние пуски управляемых ракет состоялись по плану подготовки летного состава на этот учебный год, — уточнил полковник Николай Дрыжко. — Были задействованы как самолеты МиГ‑29, так и новая партия Як‑130.

Главной задачей для военных летчиков ставилось обрести навык захвата цели и пуска ракет в реальных условиях. А сбитые мишени — свидетельство того, что со своей задачей пилоты справились.

Как рассказал заместитель командира в/ч 54804 по летной подготовке полковник Юрий Осовцов, в боевых пусках ракет в дневное и ночное время участвовали военные летчики 2‑го и 3‑го класса.

Для летчиков этой воинской части выполнение подобных упражнений играет важную роль в их подготовке к выполнению задач боевого дежурства в системе охраны воздушных рубежей нашего государства. Экипажи истребителей ежедневно заступают на боевое дежурство по противовоздушной обороне и готовы за считаные минуты подняться в воздух по команде для обнаружения воздушного нарушителя. По итогам стрельб зенитных ракетных расчетов министр обороны наградил отличившихся.

Подводя первые итоги работы личного состава ВВС и войск ПВО на участке местности Полесский, генерал-майор Олег Двигалев отметил, что все военнослужащие проявили должное старание, успешной боевой работой были проверены и ЗРК «Тор», поступившие на вооружение в декабре 2016 года. Также он подчеркнул, что летчики, выполнив пуски ракет и поразив цели, смогут получить допуск к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне.

Подполковник Игорь Жук, «Ваяр»