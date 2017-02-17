О системе управления, взаимодействии со всеми силовыми структурами, необходимости дальнейшего совершенствования территориальной обороны страны шла речь на втором сборе по вопросам военной безопасности и обороны государства с председателями областных исполнительных комитетов, их заместителями, военными комиссарами областей. Мероприятие прошло под руководством министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Андрея Равкова и имело ряд особенностей.

Стрелять — так стрелять

Стартовал второй день — день практических занятий — на полигоне Уручье 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. Там в рамках повышения уровня подготовленности основных должностных лиц каждый из участников сбора выполнил упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия, которое находится на вооружении подразделений территориальных войск. В частности, мишени на трех учебных точках поражали из пистолета ТТ, винтовки Мосина, снайперской винтовки Драгунова, автомата и пулеметов Калашникова. И делали это, надо сказать, умело.



Вот что сказал об этом уже после окончания мероприятия председатель Брестского областного исполнительного комитета Анатолий Лис, который по итогам прошлых стрельб занял первое место среди участников сбора и в этом году тоже отстрелялся достойно:

— Надо не только поддерживать, но и постоянно совершенствовать свои умения и навыки в стрельбе. Потому мы проводим подобные мероприятия в областях, на местах, выполняем нормативы по огневой подготовке. Сегодня, как вы могли видеть, при выполнении стрельб многие должностные лица показали достойный результат.



Кроме того, Анатолий Васильевич отметил несомненную пользу проводимого сбора, на котором были показаны и действия подразделений территориальных войск по защите жизненно важных объектов.

«Блокировать и уничтожить!»

После стрельб на базе Смолевичского района Минщины было проведено показное командно-штабное учение. Перед его началом начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев отметил высокий уровень подготовки подразделений территориальных войск и их технической оснащенности. В целом за последние годы, добавил он, вопросы подготовленности территориальных войск поднялись на новый, качественный уровень.

В рамках второго (практического) дня сбора его участники также посетили пункт управления штаба района территориальной обороны, ознакомились с организацией связи, взаимодействия, всеми видами обеспечения. Так, до должностных лиц был доведен порядок создания и функционирования группы управления, узла связи, группы обеспечения, склада материальных средств, системы охраны и обороны, стоянки транспорта. Как видим, все вопросы, связанные с боевой готовностью и жизнеобеспечением военнообязанных, были продуманы до мелочей.

Вызвал интерес у участников сбора и командный пункт отдельного стрелкового батальона, сформированного из числа военнообязанных. Грамотно был организован быт и досуг запасников, решены другие вопросы, связанные с выполнением стоящих перед батальоном задач.



Еще одной учебной точкой стал контрольно-пропускной пункт на въезде в город Жодино. Участникам сбора рассказали о правилах организации такого КПП на дороге. Причем нюансы рассматривались различные — вплоть до того, какие именно заграждения и технические средства применяются при задержании автомобилей и их досмотре, как осуществляется информирование жителей города о создании контрольно-пропускного пункта, каким образом действуют специалисты в условиях плохой видимости и в ночное время. После чего был разыгран эпизод отражения нападения на КПП.

Пожалуй, самой зрелищной стала демонстрация того, как подразделение территориальных войск, осуществляющее охрану и оборону объекта «Водозабор», отражало нападение условного противника. К слову, к этой задаче по предназначению военнообязанные подошли ответственно, накануне воспользовавшись консультацией специалистов сил специальных операций Вооруженных Сил. Ведь важный объект площадью три квадратных километра охранять и оборонять сложно: нужны грамотные расчеты и правильные решения при выставлении тех же патрулей и секретов.

В итоге призванные из запаса военнообязанные совместно с сотрудниками органов внутренних дел, действуя оперативно и умело, уничтожили условных нападавших.

Об итогах и не только

Завершился двухдневный сбор подведением итогов. Выступая перед представителями СМИ, начальник управления территориальной обороны — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Сергей Дудко отметил, что данное мероприятие стало фактически венцом проведенной подготовки за прошлый год, на нем были намечены рубежи для работы по дальнейшему развитию территориальной обороны государства.

— Территориальная оборона в первую очередь является составной частью обеспечения безопасности государства, за которую отвечают и местные органы власти. Поэтому основными обучаемыми в рамках сбора были председатели областных исполнительных комитетов, их заместители, отвечающие за вопросы, связанные с территориальной обороной, и военные комиссары областей, — добавил генерал-майор Сергей Дудко.

Такой сбор, по словам начальника управления территориальной обороны, проводится не первый раз, и эти мероприятия отличаются одно от другого не только по содержанию. Они преследуют разные цели. Если в прошлом году ставилась задача дать участникам сбора основы, определить направления развития территориальной обороны, то нынешние занятия были построены с учетом опыта, полученного в 2016 году, после проведенной на местах мероприятий оперативной и боевой подготовки.

Генерал-майор Сергей Дудко выразил уверенность в том, что силы территориальный обороны, если понадобится, справятся с поставленной задачей:

— Одним из основных элементов нашей работы в прошлом году было проведение внезапных проверок системы территориальной обороны как областей, так и отдельных районов. Несомненно, в рамках этих мероприятий офицеры получают определенные знания и навыки, которые помогают им в решении задач.

Говоря о поставленных задачах на будущее, начальник управления территориальной обороны отметил, что в целом они остаются прежними. Самое главное — управление. Ведь сама система территориальной обороны разветвленная, поэтому основное направление дальнейшего развития — совершенствование системы управления и подготовка кадров.

Майор Андрей Бокза, «Ваяр», фото Владимира Блинова