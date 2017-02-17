Всегда при параде

Сегодня роте почетного караула Минской военной комендатуры исполняется 22 года. Ее военнослужащие представляют Беларусь за рубежом, демонстрируя мастерство на плац-концертах, виртуозно исполняя строевые приемы с оружием, вызывающие восторг у зрителей. Солдаты из роты почетного караула встречают глав иностранных государств, прибывающих с официальными визитами в нашу страну, образцово исполняют строевые приемы с оружием, воинские ритуалы во время общественных мероприятий. Меня встречает заместитель командира РПК по идеологической работе старший лейтенант Евгений Свиб.

— Первые дни было непросто, нужно было обучиться тем элементам и строевым приемам, которые демонстрируют военнослужащие. Теперь уже сам обучаю парней, стараюсь помочь им и подсказать.

Мы наблюдаем, как проходит тренировка на плацу. Оттачивается, вновь и вновь повторяется каждое движение юношей. Они занимаются по шесть часов в день, а когда предстоит ответственное мероприятие — и того больше. О том, какой огромный труд стоит за красотой движений, можно только догадываться. К примеру, вес карабина составляет три килограмма семьсот граммов. Попробуйте потренироваться с ним хотя бы полчаса! А для отработки некоторых приемов используется металлический макет венка, вес которого — около сорока килограммов. И венковые (пара солдат, возлагающих венок к обелиску или памятнику во время торжественной церемонии) тренируются с утяжелителями на ногах. А еще все военнослужащие занимаются в тренажерном зале, чтобы быть физически сильными.

Достоверно известно: чтобы стать воином РПК, нужно пройти отбор. Потенциальный кандидат должен быть славянской внешности, не иметь вредных привычек, татуировок и шрамов на лице и теле и дефектов речи. Рост призывника должен быть от 185 сантиметров и выше, желательно спортивное телосложение и, конечно, отличное здоровье.

Когда тренировка на плацу завершается, интересуюсь у командира взвода РПК лейтенанта Владислава Шепелевича, который служит здесь более полугода после окончания Военной академии, что особенно запомнилось за время службы.

— Вспоминаю свое первое возложение венков, когда приезжал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Это было для меня волнительно и ответственно, старался, чтобы все элементы получались правильно и четко, а бороться с волнением помогали постоянные тренировки.

К нашей беседе присоединяется командир отделения сержант Станислав Рупшис. Он отслужил пятнадцать месяцев.

Когда я прошу его вспомнить, что же было сложнее всего освоить, он вспоминает о линейном расчете, который выставляется на параде Победы. Есть элемент, при выполнении которого нога военнослужащего взлетает выше фуражки. Выглядит это красиво и эффектно, но выполнить этот элемент очень трудно. Неслучайно все парни из РПК обладают хорошей растяжкой, многие занимались спортом до службы в армии.

— И все же, за что можешь поблагодарить армию? — уточняю у Станислава.

— Я научился отличать, что главное в жизни, а что — нет, больше ценить и понимать родителей. Армия дала уверенность в себе, теперь рассчитываю на свои силы, а не на чью-то помощь. И даже если вы до службы в армии были неспортивными, обязательно станете атлетами. Родные после того, как увидели меня на параде, сказали, что очень гордятся мной. Согласен с таким мнением и ефрейтор Павел Михайлов. Раньше, признается, видел солдат РПК только по телевизору и завидовал тому, как у них все получается четко и слаженно, а теперь уже многое умеет сам. Больше всего нравится вращение карабина.

— Подбрасываю его вверх — и он делает шесть оборотов, прежде чем успеваю его поймать. Выглядит этот элемент красиво, выполнить его очень трудно, но у нас есть виртуозы своего дела, которые лихо орудуют карабинами. Запомнилось, как мы ездили в Москву на фестиваль «Спасская башня», где выступали в числе представителей 12 стран. Показали себя достойно — утверждает Павел Михайлов.

В РПК стараются поддерживать традиции, заложенные офицерами и рядовыми, служившими здесь. Старший лейтенант Евгений Свиб подчеркивает, что за годы существования роты почетного караула в это подразделение вложен труд многих военнослужащих, которые нарабатывали программу, проявляли инициативу в создании нового, чтобы в дальнейшем их последователи могли опираться на эти основы. И каждый, кто служил в роте почетного караула, гордится этим, ведь здесь есть все возможности для интеллектуального и физического развития военнослужащих.

Наталья Пахомович, «Ваяр»