Защита от террористов. В Интернете

Антитеррористический центр СНГ будет бороться с деятельностью террористов даже за пределами стран Содружества — в виртуальном пространстве. Как сообщил интернет-портал СНГ, для этого был разработан специальный механизм.

По словам начальника АТЦ СНГ генерал-полковника полиции Андрея Новикова, наиболее уязвимыми группами для пропаганды террористических идей становятся студенты, сотрудники правоохранительных органов и заключенные. Причем самым слабым звеном является молодое поколение.

Андрей Новиков отметил, что механизм по пресечению деятельности таких ресурсов был разработан в ходе рабочих контактов с представителями Интерпола и других международных организаций.

Он рассказал также о совместных усилиях по борьбе с радикализмом в рамках Содружества.

Антитеррористический центр СНГ был основан в 2000 году. Он призван обеспечить координацию деятельности компетентных органов стран СНГ в области борьбы с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма.

Соб. инф.