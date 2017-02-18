Дерзайте! Пишите! Читайте!

На страницах «Белорусской военной газеты. Во славу Родины» продолжается конкурс на лучшее творческое произведение среди военнослужащих. У вас есть замечательная возможность раскрыть свой талант. Конкурс организован для людей в погонах — всех, кто хотел бы попробовать себя в качестве журналиста и фотографа, познакомить читателей со своими работами.

В конкурсе могут принять участие офицеры и прапорщики, солдаты и сержанты. Авторские работы принимаются в трех номинациях: «Армия», «Люди» и «А еще был случай». Приветствуются любые, даже самые необычные жанры. Фантазия авторов не ограничивается!

Лучшие работы будут напечатаны на страницах нашей газеты. Победителей в номинациях определит редакционная коллегия «Белорусской военной газеты. Во славу Родины». Победитель в каждой номинации получит приз.

Если у вас есть интересные истории, вы знаете людей с невероятными судьбами или просто любите изложить мысли на бумаге — удивите читателя и раскройте свои способности. Участвуйте в конкурсе! Мы ждем ваши работы!

Основные условия:

— каждый автор имеет право представить на конкурс свое произведение не более одного раза в каждой номинации;

— работы принимаются в электронном или рукописном виде (объем текста до 6.000 знаков) до 9 мая 2017 года.

Ждем ваши письма на адрес редакции (220029, г. Минск, ул. М. Богдановича, 29) либо на электронную почту vsr@mod.mil.by с пометкой «На конкурс».