На страже информационных рубежей

В рамках комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил нашей страны на 230‑м общевойсковом полигоне одно из подразделений 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады выполнило 2‑е упражнение контрольных стрельб штатным снарядом.

После напряженной работы на танковой директрисе бойцы могли отдохнуть в оборудованных полевых комнатах досуга, получить свежую и достоверную информацию о событиях в стране и мире. Важнейшую роль в этом процессе играет подвижный информационный центр (ПИЦ). Комплекс оснащен по последнему слову техники и позволяет доставлять «на передовую» свежие печатные издания раньше, чем они появляются у подписчиков.

— Каждый вечер мы получаем электронную версию газеты и тиражируем ее на печатном оборудовании, — рассказал гвардии лейтенант Евгений Пацевич. — Затем печатная продукция передается в подразделения и размещается на стенды. Помимо этого, с помощью комплекса мы можем делать свою стенную печать. Но и это далеко не все задачи, которые выполняет центр. Он является хорошим подспорьем и при организации досуга военнослужащих. ПИЦ оснащен киноэкраном с аудиоаппаратурой, что позволяет оперативно наладить в полевых условиях трансляцию свежих новостей, различных передач и кинофильмов.

— Приятно, когда усталый возвращаешься с полигона — и можешь отдохнуть и почитать свежую газету, посмотреть интересную телепередачу, — поделился гвардии младший сержант Владислав Козакевич.

— У нас существует график трансляций, — добавил гвардии лейтенант Евгений Пацевич. — Также в наши задачи входит информирование участников полевых занятий и учений о том, что происходит на других полигонах. Еще центр способен ретранслировать белорусские каналы, которые находятся в системе спутникового вещания. Комплекс действительно очень многофункциональный, современный. Можно констатировать, что он стал настоящим помощником для нас, идеологов.

Старший лейтенант Максим Гарлукович, «Ваяр», фото автора