Поздравление министра обороны Республики Беларусь с Днем органов идеологической работы Вооруженных Сил Республики Беларусь

20 февраля 2017 года в Вооруженных Силах Республики Беларусь отмечается День органов идеологической работы.

Установление этого праздника обусловлено высокой значимостью идеологической работы для обеспечения военной безопасности государства, приоритетным вниманием, уделяемым развитию в обществе патриотизма и воспитанию у граждан чувства ответственности за защиту Отечества.

Результатами идеологической работы являются высокий уровень доверия народа своей армии, безусловная поддержка личным составом государственной политики, его высокий моральный дух, позволяющий Вооруженным Силам успешно выполнять ответственные государственные задачи по обеспечению военной безопасности страны.

Поздравляю личный состав, идеологических работников и ветеранов Вооруженных Сил Республики Беларусь с праздником — Днем органов идеологической работы!

Счастья вам, доброго здоровья, благополучия, новых успехов в службе и труде на благо Республики Беларусь!

Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант А. А. Равков