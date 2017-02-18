Всегда в готовности помочь

Капитан Татьяна Кудряшёва — один из лучших войсковых психологов в/ч 29969. От качества работы офицера во многом зависит моральная готовность военнослужащих к выполнению задач боевого дежурства по противовоздушной обороне.

…Окончив Брестский государственный педагогический университет, моя собеседница могла бы сделать карьеру «на гражданке». Однако она выбрала путь офицера, достигла еще больших высот в области психологии. Начала службу в Барановичском колледже МВД. Позже вступила в ряды Вооруженных Сил. За двенадцать лет капитан Татьяна Кудряшёва помогла многим людям разрешить психологические проблемы, связанные с профессиональной деятельностью и личной жизнью.

В ее рабочем кабинете создана по-домашнему уютная обстановка: мягкие комфортные кресла, на стенах — картины, всюду расставлены живые цветы, на столе расположился чайный сервиз… Словом, каждая деталь интерьера располагает к искренней беседе. Здесь специалист в погонах выслушивает самые сокровенные истории.

— Помню, как в дверь этой комнаты постучал рядовой Дмитрий А., — рассказала Татьяна Петровна. — Из рассказа солдата я поняла, что он индивидуалист. Привык отличаться от сверстников одеждой, взглядами на жизнь, увлечениями, образом жизни. У него было мало друзей, поэтому основное время проводил дома за компьютером. Здесь же парень попал в непривычную обстановку. И уже не было возможности скрыться от окружающих в виртуальном мире…

Татьяна Петровна смогла установить с военнослужащим доверительные отношения. Постепенно Дмитрий вышел из подавленного состояния, нашел положительные моменты в сложившейся ситуации. Парень оказался эрудированным человеком. Через несколько месяцев он стал одним из лучших солдат в своем подразделении.

По словам капитана Кудряшёвой, очень важно, чтобы военнослужащие обращали внимание на моральное состояние сослуживцев. Ведь своим поведением человек иногда «кричит» о том, чтобы ему помогли…

Психолог в погонах использует различные методы работы, которые позволяют раскрыть внутренний мир человека.

— Многие мужчины в силу своей природы не хотят рассказывать о проблемах, особенно женщинам… И я предлагаю парням нарисовать то, что их волнует. Со стороны, возможно, смотрится это по-детски, но так можно узнать больше информации, чем в индивидуальной беседе. Доверившись мне, они могут быть спокойны: наш разговор останется в тайне и после благополучного разрешения проблемы, — отметила собеседница.

Капитан Татьяна Кудряшёва считает профилактику лучшим средством против стресса. Каждый человек может обезопасить себя, занимаясь спортом, ведя здоровый образ жизни, уделяя больше времени родным и близким, друзьям, своему хобби, тем самым внося в жизнь больше положительных эмоций.

— Даже психологам нужна моральная разгрузка, — отметила Татьяна Петровна в завершение беседы. — Для меня лучшее средство — семья. Муж подполковник Александр Кудряшёв служит в 85‑й бригаде связи. Старшая дочь Дарья пошла по моим стопам — учится в Барановичском государственном университете. А младшая — София ходит в детский садик. Она недавно подарила мне рисунки, которые я повесила у себя в кабинете. Когда устаю, всегда смотрю на них — и от приятных воспоминаний становится легче!

Мне нравится готовить, вышивать, водить машину, стрелять из пистолета… Даже занимала призовые места на чемпионатах Вооруженных Сил по стрельбе из штатного оружия! Все вышеперечисленное дает хорошую возможность отвлечься от повседневности. Хотела бы пожелать военно­служащим не стесняться приходить к нам за помощью — пусть в их жизни будет больше позитивных эмоций!

Старший лейтенант Александр Гончаров, «Ваяр», фото автора