«Обуздать» вертолёт

Именно такое короткое, но емкое название хочется дать действу, состоявшемуся на аэродроме в/ч 06752. Там специалисты поисково‑спасательных и парашютно-десантных служб (ПС и ПДС) авиационных частей ВВС и войск ПВО в ходе очередного сбора испытывали возможности нового вертолета — Ми‑8МТВ‑5, недавно поступившего на вооружение этой авиабазы.

…Небольшая группа военнослужащих со специальным снаряжением идет по

аэродрому к площадке на рандеву с вертолетом. В авиабазе — день полетов. Самолеты и вертолеты то взлетают, то идут на посадку. Сложно представить, что эта авиационная карусель — результат труда руководителя полетами и его команды. Именно эти военнослужащие на своих рабочих местах контролируют нахождение в небе и на земле каждого воздушного судна, дают разрешение на тот или иной маневр экипажу.

И даже едва различимая группа военнослужащих, приближающихся к вертолетной площадке, не ускользает от их внимания. Для предстоящей тренировки специалистов ПС и ПДС определен отдельный сектор аэродрома, ровно через одиннадцать минут они должны быть на борту одного из новых военно-транспортных вертолетов.

Возглавляет группу начальник авиационной поисково‑спасательной и парашютно-десантной службы управления авиации ВВС и войск ПВО полковник Николай Кривошапка. По пути к месту посадки в вертолет он обсуждает с опытными военнослужащими нюансы десантирования с зависшей в небе машины при помощи альпинистского снаряжения. Озабоченность профессионалов вызывают особенности конструкции нового вертолета. Изучив ее, они отработали вариант покидания вертолета, как говорят летчики, пешим по-летному — на земле. Теперь настало время опробовать свои навыки в небе.

Одна из важнейших задач, выполняемых специалистами ПС и ПДС, — дежурство в системе поисково‑спасательного обеспечения полетов. Специалисты в/ч 06752 готовы первыми прибыть в случае необходимости на место для оказания помощи. Поэтому спасатели в погонах постоянно тренируются в различных способах десантирования на местность (в том числе и неподготовленную) как при помощи парашютов, так и альпинистского снаряжения, лебедки вертолета. Тренируются, конечно же, и в эвакуации пострадавших, оказании им первой медицинской помощи.

— Новые вертолеты — Ми‑8МТВ‑5 — оснащены современным оборудованием, позволяющим эффективно применять различные способы покидания воздушного судна и использовать его при эвакуации личного состава, — поясняет полковник Николай Кривошапка. — Наша задача — научиться пользоваться предоставленными нам возможностями. Первым делом мы сегодня попробуем испытанный способ десантирования и эвакуации при помощи альпинистского снаряжения. Оно особенно эффективно при эвакуации группы людей за один раз.

…Построение, инструктаж. Полковник Николай Кривошапка принимает решение: первое десантирование выполнят только самые опытные. Конечно, молодежь, как говорится, рвется в бой, но начальник непреклонен. Во всех своих подчиненных он уверен — ведь многие из них кандидаты и мастера по парашютному спорту. А еще часть из них входит в состав спортивно-парашютной команды ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь «Белорусские ястребы», неоднократно становившейся призером престижных международных соревнований.

Важная часть подготовки к работе — проверка снаряжения участников тренировки: целостность альпинистского снаряжения, исправность креплений. Полковник Николай Кривошапка проводит ее лично. Выпускающим на вертолете будет работать один из «ястребов» — начальник ПС и ПДС в/ч 06752 майор Евгений Рыбка.

— Весь личный состав, задействованный в выполнении задач поисково‑спасательного обеспечения полетов, способен оказать доврачебную помощь пострадавшим. В состав спасательной поисковой десантной группы, заступающей на дежурство по поисково-спасательному обеспечению полетов, входят и квалифицированные медицинские работники, которые, как и специалисты нашей службы, обучены различным способам парашютного и беспарашютного десантирования, — пояснил Евгений. — Они могут приземлиться в любой неподготовленной местности на квадрат пять на пять метров и оказать необходимую помощь. Для этого мы постоянно тренируемся.

…Вертолет зависает в небе над местом десантирования спасателей в погонах. С земли видно, как открывается боковая дверь вертолета. Майор Евгений Рыбка оценивает обстановку — и сбрасывает эвакуационную веревку, способную выдержать вес группы до 15 человек. Первый специалист ПС и ПДС спокойно выходит за пределы вертолета, зависшего в воздухе, опираясь ногами на его конструкцию. Видно, как выпускающий и десантирующийся военнослужащие обмениваются одобрительными кивками — работа спасателей с новым вертолетом возможна и безопасна…

Вскоре все участники сбора «обуздали» новый вертолет при помощи альпинистского снаряжения — привычно спустившись по веревке, оказались на земле. Отныне свои задачи они смогут выполнять и при помощи Ми‑8МТВ‑5.

* * *

В ходе той тренировки специалисты ПС и ПДС трижды успешно отработали беспарашютное десантирование с нового вертолета. А также потренировались в покидании воздушного судна в ночное время с помощью альпинистского снаряжения пока с более привычной для них техники — вертолета Ми‑8.

Как сообщил начальник авиационной поисково‑спасательной и парашютно-десантной службы управления авиации ВВС и войск ПВО полковник Николай Кривошапка, задачи нынешнего сбора были выполнены полностью. В ходе новых тренировок специалисты приступят к опробованию лебедок нового вертолета, отработают различные способы эвакуации пострадавших. Спасатели в погонах планово освоят все возможности новой авиационной техники.

Подполковник Игорь Жук, «Ваяр», фото автора