Сердцем осязая память о войне

Более 30 лет отдал беззаветной службе родному Отечеству ветеран Вооруженных Сил СССР полковник в отставке Владимир Фалецкий. 25 лет после увольнения из армии он посвятил активной работе в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

…Владимир Поликарпович родился в 1940 году в деревне Рассвет Октябрьского района Гомельской области. С началом Великой Отечественной войны его семья, как и тысячи других, познала все ужасы немецкой оккупации.

Самым памятным для маленького Владимира стал день освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Он помнит, как советский танк остановился на окраине его деревни, а восхищенные мальчишки бежали к боевой машине. Они завороженно смотрели на грозную военную технику, взбирались на броню, примеряли танковые шлемофоны. Танкисты делились нехитрым солдатским пайком, дарили красноармейские звездочки, разрешали посидеть в танке. Именно тогда и зародилась у мальчишки мечта стать танкистом.

И он ее в дальнейшем осуществил: в 1960 году Владимир Фалецкий был призван на службу в 45‑ю гвардейскую учебную танковую дивизию. Бывший фронтовик Бронислав Карпенко (ныне он возглавляет ветеранскую организацию Ленинского района столицы) дал тогда сельскому пареньку путевку в большую армейскую жизнь, поддержал его стремление стать офицером. Владимир окончил курсы по подготовке командиров взводов, экстерном сдал экзамены в Ульяновском танковом училище. Инициативного и старательного командира танкового взвода Владимира Фалецкого вскоре избрали секретарем комитета ВЛКСМ учебного танкового полка.

Много лет на разных должностях служил офицер. За успешное освоение боевой техники и вооружения, мобилизацию личного состава на достижение высоких результатов в боевой учебе Владимир Поликарпович был награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» ІІІ степени.

В журнале Министерства обороны СССР «Военный вестник» в 1981 году был опубликован материал «Душевная щедрость» о гвардии подполковнике Владимире Фалецком. В нем, в частности, есть такие строки, ярко характеризующие офицера: «Фалецкий старается не расставаться с комбинезоном и шлемофоном. Он любит водить танк и боевую машину, умеет хорошо стрелять из всех видов оружия, может заменить командира на учении. Круг занятий подполковника Фалецкого так широк, что циркулем двадцати четырех часов очертить его невозможно».

В 1983–1985 годах в должности начальника политотдела 5‑й гвардейской мотострелковой дивизии гвардии полковник Фалецкий выполнял интернациональный долг в Афганистане. Не единожды Владимиру Поликарповичу приходилось принимать участие в операциях против душманов. За проявленные мужество и отвагу при выполнении интернационального долга он был удостоен ордена Красной Звезды.

По возвращении из Афганистана Владимир Фалецкий служил на ответственной должности в политотделе Гомельского облвоенкомата. Здесь и его не обошла стороной чернобыльская беда. Благодаря активным действиям оперативной группы, в которую входил Владимир Поликарпович, удалось в короткие сроки эвакуировать население из загрязненных районов, содействовать минимизации ущерба, нанесенного в результате катастрофы на АЭС.

После увольнения в запас Владимир Фалецкий четверть века проработал в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Принимая офицера запаса с орденской планкой на груди на работу экскурсоводом, директор музея фронтовик А. И. Ульянович проникся к нему особым уважением. За короткое время Владимир Поликарпович благодаря кропотливой и усидчивой работе освоил объемный исторический материал, не стеснялся учиться экскурсионному делу у других сотрудников музея.

Несмотря на уважаемый возраст (ему в нынешнем году исполнится 77 лет), Владимир Поликарпович и сегодня полон сил и творческой энергии. Он по-прежнему проводит экскурсии, рассказывает посетителям музея о героическом подвиге старших поколений. Уважаемый ветеран всегда найдет чем заинтересовать слушателей. Любит приходить в зал «Наследники Великой Победы», экспозиция которого посвящена воинам-интернационалистам, с честью выполнившим свой воинский и служебный долг.

Владимир Поликарпович гордится внуками, которые по его примеру посвятили свою жизнь служению Отечеству. Михаил окончил Минское суворовское военное училище и военный факультет в БГУ, сейчас он майор, заместитель командира батальона 38 одшбр. Борис в звании капитан после окончания Военной академии Республики Беларусь проходит службу в пограничных войсках. Так продолжается неразрывная связь поколений.

Подполковник запаса Николай Шевченко