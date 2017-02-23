Настрой на точную стрельбу

23.02.2017 Боевая подготовка, Свежий выпуск #

У артиллеристов точность стрельбы достигается в ходе постоянных тренировок и практических занятий. На полигоне Осиповичский личный состав 111‑й гвардейской артиллерийской бригады постигает науку действий «в полях» в рамках комплексной проверки боевой готовности войск.

Капитан запаса Александр Аксёнов

Младший сержант запаса Павел Бубнов

Гвардии полковник Леонид Киреев

…Холодное февральское утро. Боевой порядок занял пушечный самоходный артиллерийский дивизион. Самоходки 2С5 «Гиацинт» тщательно замаскированы. Расчеты во главе с командирами батарей получают указания старших офицеров на батареях перед началом занятий.

Даже нынешняя погода не смогла внести нотки уныния — настроение у всех приподнятое. Всего через пару дней брестских артиллеристов ожидает серьезное испытание — боевая стрельба штатным снарядом.

— Особенность учения в том, что в нем принимают участие военнообязанные, призванные из запаса, — наблюдая за действиями подчиненных, пояснил командир 111 абр гвардии полковник Леонид Киреев. — С ними уже проведены занятия по тактической, технической и специальной подготовке. Особое внимание уделяется работе с вооружением и военной техникой. Примечательно, что многие из этих запасников ранее служили в нашей воинской части и хорошо знакомы с «Гиацинтом». В настоящее время с пушечным самоходным артиллерийским дивизионом проходят занятия по слаживанию подразделений. А завершится тактическое учение боевой стрельбой.

В это время старший офицер на батарее капитан запаса Александр Аксёнов проводил занятия с одним из расчетов.

— Приятно находиться здесь, на полигоне, как в былые времена, — не без ностальгии произнес офицер запаса. — И не менее приятно разделять эти ратные будни с личным составом, который, хочу заметить, отлично подготовлен. Все ребята опытные, в большинстве своем служили в артиллерийских подразделениях. Так что понимаем друг друга без слов. А это, по-моему, дорогого стоит. Впереди стрельба — и, не скрою, волнение все же присутствует…

Пока я беседовал со старшим офицером на батарее, один из расчетов демонстрировал свои навыки в заряжании орудия, наведении его на цель. За действиями военнообязанных наблюдал заместитель командира бригады по идеологической работе гвардии подполковник Виталий Садовенко.

— Парни попали в непростые условия, это хороший экзамен на прочность, — отметил офицер. — Приятно видеть, что каждый выполняет свои обязанности добросовестно, осознает, что подобные занятия необходимы. Уже скоро военнообязанные вернутся к своим семьям — и я уверен в том, что с собой они увезут огромный багаж армейских впечатлений, опыта.

Там же, на огневой позиции батареи, тренировался в заряжании «Гиацинта» боеприпасами расчет младшего сержанта запаса Павла Бубнова. Внимательно наблюдая за подчиненными и оценивая их действия, младший командир вносил пометки в свой блокнот.

— Если честно, желание пострелять просто зашкаливает! — поделился Павел. — Я на подобных сборах уже второй раз, впечатления хорошие. Конечно, понадобилось некоторое время для того, чтобы привыкнуть, адаптироваться к военной среде. В этом помогли, как говорится, и словом, и делом офицеры, наши командиры. Сам я служил в этой бригаде несколько лет назад на такой же артиллерийской установке. Сейчас много времени уделяем боевой подготовке, и поэтому результат предстоящей стрельбы, думаю, предопределен: оценка «хорошо» — и не меньше!

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото автора

 

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