Настрой на точную стрельбу

У артиллеристов точность стрельбы достигается в ходе постоянных тренировок и практических занятий. На полигоне Осиповичский личный состав 111‑й гвардейской артиллерийской бригады постигает науку действий «в полях» в рамках комплексной проверки боевой готовности войск.

…Холодное февральское утро. Боевой порядок занял пушечный самоходный артиллерийский дивизион. Самоходки 2С5 «Гиацинт» тщательно замаскированы. Расчеты во главе с командирами батарей получают указания старших офицеров на батареях перед началом занятий.

Даже нынешняя погода не смогла внести нотки уныния — настроение у всех приподнятое. Всего через пару дней брестских артиллеристов ожидает серьезное испытание — боевая стрельба штатным снарядом.

— Особенность учения в том, что в нем принимают участие военнообязанные, призванные из запаса, — наблюдая за действиями подчиненных, пояснил командир 111 абр гвардии полковник Леонид Киреев. — С ними уже проведены занятия по тактической, технической и специальной подготовке. Особое внимание уделяется работе с вооружением и военной техникой. Примечательно, что многие из этих запасников ранее служили в нашей воинской части и хорошо знакомы с «Гиацинтом». В настоящее время с пушечным самоходным артиллерийским дивизионом проходят занятия по слаживанию подразделений. А завершится тактическое учение боевой стрельбой.

В это время старший офицер на батарее капитан запаса Александр Аксёнов проводил занятия с одним из расчетов.

— Приятно находиться здесь, на полигоне, как в былые времена, — не без ностальгии произнес офицер запаса. — И не менее приятно разделять эти ратные будни с личным составом, который, хочу заметить, отлично подготовлен. Все ребята опытные, в большинстве своем служили в артиллерийских подразделениях. Так что понимаем друг друга без слов. А это, по-моему, дорогого стоит. Впереди стрельба — и, не скрою, волнение все же присутствует…

Пока я беседовал со старшим офицером на батарее, один из расчетов демонстрировал свои навыки в заряжании орудия, наведении его на цель. За действиями военнообязанных наблюдал заместитель командира бригады по идеологической работе гвардии подполковник Виталий Садовенко.

— Парни попали в непростые условия, это хороший экзамен на прочность, — отметил офицер. — Приятно видеть, что каждый выполняет свои обязанности добросовестно, осознает, что подобные занятия необходимы. Уже скоро военнообязанные вернутся к своим семьям — и я уверен в том, что с собой они увезут огромный багаж армейских впечатлений, опыта.

Там же, на огневой позиции батареи, тренировался в заряжании «Гиацинта» боеприпасами расчет младшего сержанта запаса Павла Бубнова. Внимательно наблюдая за подчиненными и оценивая их действия, младший командир вносил пометки в свой блокнот.

— Если честно, желание пострелять просто зашкаливает! — поделился Павел. — Я на подобных сборах уже второй раз, впечатления хорошие. Конечно, понадобилось некоторое время для того, чтобы привыкнуть, адаптироваться к военной среде. В этом помогли, как говорится, и словом, и делом офицеры, наши командиры. Сам я служил в этой бригаде несколько лет назад на такой же артиллерийской установке. Сейчас много времени уделяем боевой подготовке, и поэтому результат предстоящей стрельбы, думаю, предопределен: оценка «хорошо» — и не меньше!

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото автора