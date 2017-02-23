Поздравление министра обороны Республики Беларусь с Днём защитников Отечества и Вооружённых Сил Республики Беларусь

Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил!

23 февраля в Республике Беларусь отмечается День защитников Отечества и

Вооруженных Сил.

Этот всенародный праздник является символом глубокого уважения ко всем поколениям защитников Отечества и олицетворяет неразрывную связь героического прошлого и настоящего.

В этот день мы поздравляем тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Отчизны в годы Великой Отечественной войны и спас мир от фашизма, кто был примером беззаветного служения Родине в послевоенный период, тех, кто своим ратным трудом крепил боевую мощь Краснознаменного Белорусского военного округа, кто с доблестью и честью выполнял интернациональный долг.

Мы чествуем всех наших граждан, кто независимо от профессии и рода деятельности своим трудом вносит достойный вклад в обеспечение национальной безопасности государства.

Современное поколение защитников Родины свято хранит и приумножает славные боевые традиции своих героических предшественников, надежно обеспечивает защиту суверенитета, независимости и территориальной целостности государства.

Поздравляю вас с Днем защитников

Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь!

Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, бодрости и оптимизма, новых свершений в службе и труде на благо Беларуси.

Министр обороны

Республики Беларусь

генерал-лейтенант А. А. Равков