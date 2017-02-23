Поздравление Президента Республики Беларусь с Днём защитников Отечества и Вооружённых Сил Республики Беларусь

Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры!

Дорогие ветераны! Уважаемые сограждане!

От всей души поздравляю вас с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Этот праздник, овеянный мужеством и доблестью, мы всегда отмечаем с особым чувством гордости за наших воинов, которые во все времена надежно обеспечивали обороноспособность страны и сейчас продолжают достойно охранять рубежи нашей Родины.

Беларусь уделяет первостепенное внимание защите национальных интересов. В республике создана надежная система безопасности, осуществляется дальнейшее укрепление Вооруженных Сил, совершенствуется боевая подготовка военнослужащих.

Особые слова благодарности — ветеранам Великой Отечественной войны. Своей самоотверженностью и героизмом они продемонстрировали нынешнему поколению солдат и офицеров пример подлинного патриотизма и верности воинскому долгу.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых свершений на благо родной Беларуси!

Александр Лукашенко