Праздник доблести и чести

Офицерский бал в Минской области стал уже доброй традицией. И проходит он ежегодно накануне Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Ныне участников этого грандиозного мероприятия принимал город Молодечно. Среди них были министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков, командующий ВВС и вой­сками ПВО генерал-майор Олег Двигалев, командующий войсками Северо-Западного оперативного командования генерал-майор Александр Вольфович, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил генерал-майор Вадим Денисенко, военный комиссар Минской области полковник Николай Кривченя, ветераны Вооруженных Сил, в том числе генерал-полковник в отставке Леонид Мальцев, генерал-лейтенант запаса Юрий Жадобин, члены Национального собрания. В качестве почетного гостя был приглашен дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт генерал-полковник в отставке Владимир Ковалёнок.

— Офицерский бал проводится в столичном регионе в четвертый раз. Его организаторами выступают Минский облисполком и военный комиссариат Минской области, — рассказал полковник Николай Кривченя. — Прежде всего это дань уважения нашим ветеранам, представляющим различные силовые структуры. Кроме того, здесь присутствуют командование и военнослужащие соединений и воинских частей, дислоцирующихся на территории центрального региона, которые, выполняя сложные учебно-боевые задачи в рамках боевой и оперативной подготовки, приумножают славные дела своих героических предшественников.

…Для гостей праздника была подготовлена большая развлекательная программа. В фойе первого этажа Ледового дворца, где проходил бал, функционировали тир, бильярд, боулинг, площадка для армрестлинга, выставка авиамоделей

ДОСААФ. Все это пользовалось популярностью у представителей сильного пола. Ну а их жены в это время осматривали экспозицию исторических костюмов, которые носили дамы и кавалеры прошлых столетий.

В фойе второго этажа были обустроены фотозоны, стилизованные под старинный дворец и художественную мастерскую. Все желающие могли сфотографироваться на дворцовой лестнице, с ожившими статуями, а еще заказать свой портрет у профессиональных художников.

Неподдельный интерес вызвали и выставки работ воспитанников Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации и Детской художественной школы искусств города Молодечно. В рамках бала состоялась благотворительная акция «Офицеры — детям!». Чтобы поучаствовать в ней, нужно было приобрести экспонируемые творения юных мастеров. Вырученные денежные средства будут перечислены на счет Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

Официальную часть бала открыла церемония награждения военнослужащих Вооруженных Сил Республики Беларусь. Почетные грамоты Минского областного исполнительного комитета из рук его председателя Семёна Шапиро получили полковники Алексей Попов, Алексей Гвилава, подполковник Александр Адамонис, капитан Сергей Жижель, старшие лейтенанты Александр Мяделец, Алексей Готальский, Алексей Воскресенский, Михаил Кумяков. Почетных грамот Минского областного Совета депутатов были удостоены полковник Николай Кривченя, подполковник Василий Костеж, старший лейтенант Игорь Вяжевич.

— Очень значимо, что мы собрались на офицерский бал накануне общенародного праздника — Дня защитников

Отечества и Вооруженных Сил, — подчеркнул глава военного ведомства генерал-лейтенант Андрей Равков. — В Беларуси ратный труд испокон веков пользовался особым уважением, а защита Родины считалась священным долгом настоящего гражданина и патриота.

В ходе торжественного вечера прозвучало немало слов благодарности в адрес тех, кто прошел дорогами Великой Отечественной войны, крепил оборонный щит Родины в послевоенное время, с доблестью и честью выполнял интернациональный долг, и тех, кто крепит сейчас боевую мощь Вооруженных Сил, а еще в адрес их родных и близких. Им желали крепкого здоровья, счастья, бодрости и оптимизма, новых свершений на благо родной Беларуси.

Не осталась в стороне от поздравлений и артистическая братия. Она преподнесла виновникам торжества музыкальные подарки. Выступления ансамбля патриотической песни «Саланг», образцовой студии современного и бального танца «Шарм», других творческих коллективов и солистов учреждений культуры Минской области, а также артистов в погонах не раз срывали аплодисменты благодарных зрителей.

Оксана Курбеко, «Ваяр», фото Владимира Блинова

Говорят участники офицерского бала

Капитан Сергей Жижель:

— Я служу в силах специальных операций. На офицерском балу мы с женой присутствуем впервые. Настроение приподнятое — тем более что за хорошие результаты при выполнении учебно-боевых задач и активное участие в разного рода учениях в масштабах нашей бригады, соединения и Вооруженных Сил я получил почетную грамоту Минского облисполкома.

Старший лейтенант Александр Мяделец:

— На офицерский бал меня пригласили в первый раз. Я прохожу службу в качестве командира роты связи в силах специальных операций. Конечно, трудности есть, но без них и жизнь была бы неинтересной… Рад, что командование по достоинству оценило мой вклад в наше общее дело защиты Родины, выдвинув меня на награждение почетной грамотой Миноблисполкома. Я постараюсь приложить все усилия для того, чтобы оправдать это высокое доверие и выполнять учебно-боевые задачи еще качественнее.

Подполковник Дмитрий Годун:

— Бал — важное событие для офицерского корпуса нашей страны. Это хорошая возможность окунуться в атмосферу праздника, пообщаться друг с другом в неофициальной обстановке. А еще — встреча поколений, которая всегда сплачивает людей в погонах.

Мое участие в данном мероприятии в четвертый раз — заслуга коллектива, которым я руковожу. По итогам прошлого учебного года Клецкий райвоенкомат снова занял призовое место среди военных комиссариатов Минской области. И я благодарен всем своим подчиненным за слаженную работу.

Елена Годун:

— Офицерский бал для меня и моего мужа — значимое мероприятие. Присутствовать здесь очень волнительно, но в то же время приятно. Я получила море положительных эмоций!.. Огромное спасибо организаторам за это торжество.

Капитан 2 ранга в отставке Леонид Станкевич:

— Я ветеран-подводник. С 1954 по 1981 год проходил службу на различных флотах, вдоль и поперек исходил Баренцево море, Атлантический океан, Белое море… В 1972 году на Северном полюсе участвовал в испытаниях нового навигационного оборудования на подводной лодке К‑245. Еще был задействован в экспериментальном пуске баллистических ракет с субмарины, других испытаниях. Несмотря на все тяготы военной службы, я ни разу не пожалел, что выбрал профессию защитника Родины.

Нынешним военнослужащим пожелаю служить так, как служили их прадеды, деды и отцы. И чтобы их служба была примером для потомков.