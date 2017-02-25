И в поле бывает комфортно!..

С перемещением на 227‑й общевойсковой полигон более полутора тысяч военнообязанных, призванных в одно из формирований 72 ОУЦ для восстановления и совершенствования профессиональных навыков, специалистам тыла прибавилось хлопот. На подразделения охраны, обеспечения и обслуживания возложены вопросы размещения и полевого быта личного состава, организации трехразового горячего питания, пополнения запаса материальных средств, доставки питьевой воды, ГСМ… Без этих и других элементов жизнеобеспечения военнослужащих невозможно выполнить учебно-боевые задачи.

О том, как справляются со своими обязанностями специалисты тыла, автор этих строк узнал, побывав в районе сосредоточения, где разместились подразделения группы артиллерии.

…Только после тщательной проверки документов и выяснения цели прибытия меня сопроводили в лагерь. Чуть позже выяснилось: вопросы охраны и обороны расположения артиллеристов возложены на подразделение капитана запаса Андрея Лешуковича. Его подчиненные уверенно справляются со своими обязанностями. С первого дня «в полях» не теряют бдительности на посту воины запаса старшие сержанты Андрей Брилёв и Михаил ­Лабоза, сержант Михаил Зайцев, ефрейторы Владимир Коршак и Владимир Белянский, рядовой Виталий Киреенко. Интуиция подсказывает им, что главные «сюрпризы» условных диверсантов — еще впереди, поэтому они постоянно начеку.

Оперативно сработали тыловики. Под руководством заместителя командира группы артиллерии по тылу подполковника Вадима Королёва его подчиненные сделали все возможное для того, чтобы достойно обустроить полевой быт, обеспечить личный состав горячей пищей.

Важный аспект — медицинское обеспечение военнослужащих. По словам начальника медицинского пункта лейтенанта медицинской службы запаса Евгения Жлобы, с выходом в поле военнообязанные иногда обращаются с простудными заболеваниями верхних дыхательных путей, что естественно в условиях резко изменившегося климата: после стойких морозов в февраль заглянула настоящая мартовская оттепель.

В полевых условиях среди личного состава подразделений активно проводится идеологическая и культурно-досуговая работа. Как подчеркнул подполковник Елена Пушенко, в лагере развернут полевой информационный пункт, где воины имеют возможность послушать радио, посмотреть телевизор и видеофильмы с помощью DVD-проектора. Захватили с собой и полевую библиотеку.

Ежедневно в лагерь доставляется почта, свежая пресса. Выпускаются фотогазета и боевые листки. В распоряжении офицеров идеологических структур — подвижной информационный центр с его широкими возможностями.

Если военнообязанным сформированных подразделений еще предстоит показать себя в ходе дальнейшего выполнения учебно-боевых задач, то начальник продовольственной службы подполковник запаса Андрей Зыков и его подчиненные уже, можно сказать, успешно прошли проверку практикой — качественной организацией питания личного состава. Судя по отзывам артиллеристов, с первого дня полевой продовольственный пункт работает без нареканий, обеспечивая людей в погонах полноценной вкусной и калорийной пищей. Качественно и своевременно ее готовят восемь поваров, призванных из запаса.

— Последний раз стоял у солдатского котла тринадцать лет назад, — заметил рядовой запаса Сергей Бересневич, призванный из Бобруйска. — Время показало, что приобретенные в армии навыки и умения поварского дела не утрачены до сих пор. Еда нравится сослуживцам, а это для меня — выше всех похвал!..

И еще о чем хотелось бы упомянуть. В полевом лагере под особым контролем находится обеспечение помывки личного состава. Для этого развернута полевая баня на колесах — ДДА‑66 на базе автомобиля ГАЗ‑66. Организована выездная торговля РУП «Военсервис»… Согласитесь, что такая четко отлаженная и продуманная работа специалистов тыла в поле заслуживает только одобрения. В немалой степени она способствует поднятию боевого настроя личного состава, создает необходимые условия для успешного решения поставленных учебно-боевых задач.

Подполковник запаса Николай Макаревич, «Ваяр», фото автора