Новый сайт телекомпании «ВоенТВ» в сети Интернет

Слоган телекомпании «ВоенТВ» — «Телевидение, которое всегда в форме». Сейчас оно предстало в сети Интернет в новой «экипировке» и с расширенным содержанием.

Сайт «ВоенТВ» стал гораздо удобнее, изменился его внешний вид. Оригинальности проекту добавляет слайдер на стартовой странице, где отображаются наиболее свежие и популярные видеоматериалы.

Пользователь может найти на сайте видео об армии. Перейдя по тегам, внизу главной страницы увидите материалы обо всех родах войск и армейских профессиях. Также здесь отображены выпуски эфирных программ «Арсенал», «Анфас», «Военное обозрение», которые выходят на национальных каналах. Благодаря встроенному календарю можно выйти на контент, который выходил ранее. Отдельную нишу занимают специальные проекты телекомпании: документальные фильмы, социальные и рекламные ролики.

— Один из важных аспектов, который мы учитывали при разработке сайта, — его адаптивность, — отмечает редактор сайта Надежда Велесюк. — То есть читать новости и смотреть видео можно с персонального компьютера, смартфона или планшета. Видеоинформацию адекватно воспринимает любой браузер и видеоплеер.

Помимо актуализации сайта, развернут медиасервер с возможностью потокового вещания из различных источников. Таким образом, предусмотрено проведение прямых трансляций со значимых, наиболее интересных событий в жизни армии.

— Большое количество пользователей уже смотрели прямые включения с посадки самолетов на аэродромный участок дороги, тренировки к параду войск, — комментирует начальник информационно-аналитического отдела подполковник Сергей Чураков. — В этом году мы также предполагаем проведение подобных трансляций. В Вооруженных Силах большое количество учений, тренировок. Один из этапов армейских международных игр пройдет в Беларуси. В общем, следите за новостями на нашем канале.