В запас – с поощрением

В 2336‑й базе хранения вещевого имущества торжественно проводили приписной состав, призванный в штат прачечного отряда воинской части.

Обращаясь к приписникам, начальник вещевого управления Министерства обороны полковник Вячеслав Шитиков не пожалел добрых слов:

— В сложной обстановке вы с честью выполнили поставленные задачи, проявив при этом выдержку, трудолюбие и слаженность. Получив дополнительный армейский опыт во владении стрелковым оружием и штатной техникой, весь коллектив запасников на деле доказал: на них всегда можно положиться. Спасибо за совместную службу!..

Теплые слова благодарности военнообязанным за полное понимание важности проведения такого мероприятия и успешно пройденные ратные испытания высказали также начальник 2336‑й базы хранения вещевого имущества полковник Олег Дышлёнок и военный комиссар Борисовского и Крупского районов полковник Валерий Потапченко.

За усердие и отличие по службе, достигнутые успехи в ратном деле и проявленную при этом

разумную инициативу около шестидесяти приписников удостоились грамот. В списке награжденных — военнообязанные запаса старшие лейтенанты Виктор Сугак и Павел Левкович, лейтенант Денис Толкачёв, старшина Сергей Жигалкович, старший сержант Владимир Крупин, ефрейторы Александр Раткевич, Андрей Галанов, рядовые Олег Маликов, Евгений Шабан, Сергей Неутов, Сергей Смургович, Николай Бондарович, Олег Бусловский и многие другие.

Пятерых особо отличившихся воинов запаса наградили ценными подарками — это прапорщик Вячеслав Гяцевич, рядовые Дмитрий Колядко, Александр Нагорный, Михаил Усович и Григорий Тимошенков.

Начальником 2336 бхви подготовлены документы в соответствующие военкоматы с ходатайством о присвоении ряду военнообязанных очередного воинского звания. По заслугам, как говорится, и честь!

…И вот учебный сбор подошел к логическому завершению. В приподнятом настроении приписники отправляются домой — к своим семьям, детям и любимой работе.

Что увозят с собой запасники? Конечно же, хорошие воспоминания, блокнот с телефонами новых, проверенных в деле друзей, фотографии, экземпляры военной газеты с материалами о них… А еще твердое убеждение в том, что наши Вооруженные Силы способны гарантировать народу высшее благо — мир.

Из первых уст

Старший лейтенант запаса Виктор Сугак:

— Пускай нелегко было трудиться в таком напряженном ритме, но полученный опыт пошел мне только на пользу и еще пригодится. Рад, что довелось надеть военную форму, с удовольствием выполнял должностные обязанности. Посмотрел на современную белорусскую армию, так сказать, изнутри: она произвела на меня хорошее впечатление. А еще жена может теперь заслуженно благодарить армию за изменившегося в лучшую сторону супруга…

Рядовой запаса Сергей Смургович:

— Даже в сорок лет с небольшим хвостиком мне интересно было снова вспомнить армейскую молодость, узнать, на что еще гожусь, что умею в ратном деле. Приятно, что мой ответственный подход к выполнению поставленных задач был отмечен командованием в приказе о поощрении. Думаю, что жена, дочь и сыновья оценят старания бывалого солдата. К слову, младший — Михаил сейчас проходит срочную службу в одной из частей в Любанском районе. Уверен, что и он порадуется за ратные успехи отца.

Рядовой запаса Олег ­Маликов:

— В нынешнее неспокойное время нам надо держать порох сухим, уметь защищаться, чтобы сохранить страну, ее независимость. Если в будущем понадобится — я, как и любой настоящий мужчина, снова встану в армейский встрой.

…Как выяснилось чуть позже, в этой воинской части в свое время служил кадровым офицером отец воина запаса. Здесь же вот уже более двенадцати лет трудится заведующей хранилищем мать Олега — Татьяна Владимировна. Ей слово:

— Я неимоверно горда сыном. Он востребован, он нужен армии. Мы вырастили достойного сына своего Отечества. Как защитник — он оплот и надежда всей нашей семьи. Продолжатель династии защитников Родины семьи Маликовых.

Подполковник запаса Николай Макаревич, «Ваяр», фото автора