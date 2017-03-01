«Есть ещё порох в пороховницах!»

Торжественное собрание и чествование увольняемых в запас военнообязанных состоялось недавно в клубе 231‑й артиллерийской бригады. Воины запаса достойно справились с поставленными задачами и с чувством выполненного долга ожидали отправки домой.

Механик-водитель подвижного разведывательного пункта рядовой запаса Владимир Танасович проходил срочную военную службу пять лет назад в 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригаде. Армейскую науку он не позабыл.

— Неизгладимое впечатление на меня произвела ныне стрельба из самоходной артиллерийской установки 2С5 «Гиацинт». Наблюдать за происходящим на полигоне было очень интересно — такая мощь! А еще за время сбора мы сдружились. Когда рядом с тобой надежный товарищ, и дело спорится, — рассказал Владимир Константинович.

Ни капли не расстроился, узнав о том, что придется вновь примерить военную форму, и рядовой запаса Александр Лаюшко.

— Когда-то я отслужил срочную в 103‑й отдельной гвардейской мобильной (ныне воздушно-десантной. — Авт.) бригаде, был механиком-радиотелефонистом во взводе связи, — рассказал Александр Николаевич. — Здесь же увидел, как работает артиллерия. И гордость появилась в душе за нашего «бога войны»! Вспомнил свою срочную военную службу, ностальгирую по тем временам. Подобные сборы нужны для того, чтобы мы освежили свои армейские навыки. И я рад тому, что, как говорится, порох в пороховницах у меня еще есть!

Более двадцати лет назад проходил срочную военную службу младший сержант запаса Алексей Свиркунов.

— Честно признаюсь, шел на сборы с хорошим настроением, — подчеркнул в беседе Алексей Владимирович. — Быстро вспомнил свои армейские навыки, поэтому особых проблем не возникло. Самый ответственный момент — боевая стрельба. Ни в коем случае нельзя было ошибиться… И я горжусь тем, что справился со своей задачей достойно.

На торжественном собрании в клубе 231 абр присутствовал командующий войсками Северо-Западного оперативного командования генерал-майор Александр Вольфович, который поздравил военно-обязанных с увольнением в запас и поблагодарил их за качественное выполнение задач.

— Завершился очередной этап комплексной проверки боеготовности Вооруженных Сил, — подчеркнул Александр Григорьевич. — Могу сказать, что 231‑я артиллерийская бригада и военные комиссариаты сработали достойно. Проведено слаживание, совершен марш на полигон, поставленные задачи выполнены с общей оценкой «хорошо».

Слова благодарности в адрес военнообязанных высказал военный комиссар Витебской области полковник Руслан Шкодин.

За усердие и старание, разумную инициативу многие воины запаса были награждены грамотами и ценными подарками. После этого состоялся праздничный концерт для виновников торжества.

Старший лейтенант Сергей Деминский, «Ваяр», фото автора