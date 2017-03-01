И стар и млад задачу выполнить рад

На 230‑м общевойсковом полигоне продолжаются мероприятия боевой подготовки с одним из подразделений 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра, которое сформировано из числа военнообязанных, призванных из запаса.

— Отлично отстрелялись! — едва переведя дух, спешит поделиться достижениями подчиненных лейтенант запаса Андрей Мартинович.

Всего несколько мгновений назад экипаж БТР‑70 вернулся на исходную. Мотострелки поразили мишени и получили высокую оценку.

— Я в них не сомневался! — продолжил офицер запаса. — Люди, с которыми мне довелось тут познакомиться и плечом к плечу выполнять учебно-боевые задачи, стали для меня добрыми друзьями. Да, есть разница в возрасте, и достаточно большая… Но когда ты на рубеже, не имеет никакого значения, стар ты или млад, главное — поразить цель. Еще в Борисове на базе 72 ОУЦ с нами проводились занятия по различным военным дисциплинам, в основном это была тактика, огневая, техническая и специальная подготовка. Конечно, большинство из нас знакомы с армейской наукой, а те занятия помогли припомнить необходимые нюансы, закрепить навыки. Были и те, кто почерпнул для себя много нового.

Андрей Мартинович отучился на общевойсковой кафедре военного факультета в БГУ и получил военно-учетную специальность «командир мотострелкового взвода». В гражданской жизни он юрисконсульт в одной из столичных фирм.

* * *

Когда командир взвода упомянул о разно-возрастном коллективе, мне представлялись максимум лет десять разницы… А после знакомства с механиком-водителем БТР‑70 оказалось, что все 25!

Рядовой запаса Дмитрий Анищик о своем возрасте не распространяется: «Какая разница… Главное у нас что? Чтобы броня на ходу была и чтобы экипаж задачу выполнял! А все остальное — дело второе».

— В запас я уволился в 1996‑м, — пояснил собеседник. — Служил в 120‑й гвардейской мотострелковой дивизии.

Сослуживцы с уважением и почтением называют рядового запаса Анищика исключительно по имени и отчеству — Дмитрием Евгеньевичем. Для тех ребят, кто помоложе, он пример во всем. С ним всегда приятно общаться, он поможет и словом, и делом.

— Нахождение здесь, на полигоне, — настоящая ностальгия, — поделился впечатлениями Дмитрий Евгеньевич. — Приятно оказаться в армейском коллективе, как в старые добрые времена.

* * *

Наводчик-оператор рядовой запаса Антон Богданович уволился в запас пять лет назад. Он проходил срочную военную службу в 103‑й отдельной гвардейской мобильной бригаде наводчиком-оператором БТР‑80.

— На сборах очень нравится: признаться, я скучал по боевой машине, — рассказал Антон. — Особых отличий, работая в составе экипажа БТР‑70, не заметил, освоился легко. Здесь, кстати, я встретил двух товарищей, с которыми служил вместе в Витебске. Как тесен мир, не правда ли?.. Командиры помогают во всем, а мы в ответ стараемся выполнять свои обязанности как можно лучше, качественнее.

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото автора