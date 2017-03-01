Поздравление министра обороны Республики Беларусь с праздником работников кадровых органов Вооруженных Сил

1 марта 2017 года в Вооруженных Силах отмечается праздник работников кадровых органов Вооруженных Сил.

Установление этого праздника обусловлено высокой значимостью кадровой работы для обеспечения военной безопасности государства.

Кадровые органы Вооруженных Сил Республики Беларусь унаследовали школу и лучшие традиции работы с людьми, сформировавшиеся еще в Белорусском военном округе, развив и применив их содержание к условиям современной армии.

Сегодня они представляют собой слаженный, эффективно действующий механизм, способный качественно осуществлять подбор, расстановку, выдвижение, обучение и воспитание военных кадров.

Результатами проводимой ими работы является рост авторитета белорусской армии в обществе, повышение качества укомплектованности Вооруженных Сил военными кадрами, качественно выполняющими поставленные задачи.

От всей души поздравляю личный состав и ветеранов кадровых органов Вооруженных Сил с праздником!

Желаю вам крепкого здоровья, светлого праздничного настроения, благополучия и новых успехов в службе и труде на благо нашей Родины — Республики Беларусь.

Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант А. А. Равков