Сотрясает небо ракетный удар…

На днях на территории бывшего авиационного полигона Полесский в рамках тактического учения один из дивизионов 465‑й ракетной бригады выполнил одиночный и групповой ракетные удары по целям.

На огневых рубежах

…Зимнее утро. Солнце только показалось на горизонте. Наш автомобиль сворачивает с шоссе на проселочную дорогу. Тут же появляются военнослужащие с автоматами в руках и белых маскхалатах. Внимательно осмотрев машину, они проверяют наши документы.

— Все в порядке, проезжайте, — произносит боец.

Спустя несколько секунд охранение растворяется среди деревьев…

Мороз сковал лес вокруг лагеря — а он, теряясь на фоне могучих сосен и заснеженной земли, жил своей невидимой жизнью. Военнослужащие заканчивали последние приготовления к боевым пускам тактического ракетного комплекса «Точка». Я же направился к стартовым позициям, которые были заранее подготовлены: ракетчики ничего не откладывают на последний момент.

Добравшись до места, где должны были находиться пусковые установки, увидел перед собой лишь белое полотно снега, которое тянулось до леса вдали… Никакой военной техники.

— Да где же они?! — восклицаю я в изумлении.

— Маскировка творит чудеса, не так ли? — слышу знакомый голос командира стартовой батареи старшего лейтенанта Василия Прибытко.

В свое время мы вместе служили в данном соединении и участвовали в различных учениях. Но даже наметанным глазом я не смог увидеть знакомые очертания грозных машин…

А вот в сопровождении Василия удалось-таки обнаружить позиции, на которых находилась техника, спрятанная от посторонних глаз.

Конечно, хотелось поговорить с офицерами и бойцами перед пусками, но по сосредоточенным лицам ракетчиков понял: время для общения с прессой наступит позднее. Знаю и сам, что они — люди суеверные. Перед пусками не разбрасываются комментариями, а готовят «изделия» (так они называют ракеты) к применению. Зато потом с радостью расскажут о своих впечатлениях.

Разящий огненный след

И вот наступило долгожданное «время икс». Я покидаю стартовые позиции. А по пути вспоминаю, как сам впервые увидел ракеты, которые, грохоча двигателями, взмывают в небо. Как перед этим событием ускоренно стучало сердце, отсчитывая последние секунды до старта! Как переживал за сослуживцев… И как захлестнула волна ликования, когда узнал, что наши «Точки» поразили мишени.

Казалось бы, все это я уже видел — но сердце все так же отбивает учащенный ритм, пока ракетчики стягивают маскировочную сеть с машин. Это значит, что до старта остались считаные минуты. Они проходят в напряженном ожидании. И вот ракета поднимается с грозным шипением.

Идут последние секунды… Старт! Мощный гул заполняет собой все вокруг. Первая ракета отрывается от пусковой и взмывает в небо. Затем устремляется к мишени и ее «сестра», рассекая облака огненным следом.

Пока я восторженно наблюдаю за удаляющимися ракетами, на стартовых позициях кипит работа. Важно не только точно запустить «изделия», но и быстро свернуться и покинуть место пуска. Быстрыми отточенными движениями военнослужащие собирают маскировочную сеть, запускают двигатели машин. Спустя несколько минут колонна покидает полигонный квадрат, теряясь на фоне снежных просторов, а затем в лесной чаще.

На командном пункте обстановка не менее напряженная. Спустя несколько минут поступает информация: есть разрыв!..

Мощное оружие не оставило шансов условному противнику. И это не просто пафосная фраза. Год назад мне самому удалось увидеть результат попадания двух ракет: в те глубокие воронки человек мог спрятаться в полный рост. Вокруг была истерзанная и обожженная земля, мишени — разорваны в клочья…

После боевых пусков

И вот тактическое учение завершилось, расчеты прибывают в лагерь. Теперь повелители ракет охотно делятся впечатлениями…

Первым берет слово командир стартовой батареи старший лейтенант Василий Прибытко:

— Прежде всего хочу сказать, что этот результат — наша общая заслуга. Слаженная работа всей батареи и высокий уровень подготовки — вот основополагающие факторы успеха. С самого начала мы готовим подчиненных на тренажерах и в полевых условиях. Многие из военнослужащих срочной службы призваны совсем недавно, но уже успешно выполняют серьезные задачи. Плюс ко всему им помогают старшие товарищи.

Не сдерживает эмоций и начальник расчета старший лейтенант Дмитрий Санкевич:

— Когда увидел полет ракеты, ощутил гордость за своих ребят. Такие пуски — большое событие и бесценный опыт для каждого ракетного подразделения. Скажу честно, в момент пуска не волновался. Вместе с расчетом выполнял все будто на автомате. А затем пришла и радость, и облегчение.

— К учению мы готовились задолго, — пояснил командир стартовой батареи старший лейтенант Андрей Прокопчик. — Ракета — сложное высокоточное оружие. И работать с ним должны только подготовленные люди. Во время пусков цена ошибки невероятно высока, поэтому все нормативы были отработаны нами до автоматизма.

Не скрывал своей радости и начальник штаба — первый заместитель командира 465‑й ракетной бригады полковник Дмитрий Савицкий.

— Напряженная подготовка военнослужащих нашего соединения принесла свои плоды, — рассказал Дмитрий Геннадьевич. — Эти пуски — не только своеобразный экзамен для ракетчиков, но и бесценный опыт, который они смогут передать сослуживцам в процессе подготовки.

…А в лагере жизнь не затихает. После успешных пусков настало время собираться домой. Родная Цель — колыбель белорусских ракетчиков — уже ждет своих героев. Ждут их и семьи. Небольшой отдых, вслед за этим возобновится ритм напряженной боевой подготовки.

Так держать, ракетчики!

Старший лейтенант Максим Гарлукович, «Ваяр», фото автора и Дениса Малышица