Торжественные проводы

Вчера в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны состоялось чествование заведующего сектором научно-методической работы полковника в отставке Владимира Фалецкого, которого провожали на заслуженный отдых.

Более 30 лет Владимир Поликарпович прослужил в Вооруженных Силах СССР. Участвовал в боевых действиях в Афганистане, награжден орденами Красной Звезды и «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени.

После увольнения в запас Владимир Фалецкий четверть века проработал в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, где стал самым авторитетным и уважаемым сотрудником.

Об этом, поздравляя ветерана, говорил директор музея Дмитрий Шляхтин. Он вручил виновнику торжества Почетную грамоту Министерства культуры Республики Беларусь.

В адрес Владимира Фалецкого прозвучали самые теплые слова поздравлений от председателя Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане «Память» полковника в отставке Владимира Шокова, председателя Центрального комитета Белорусского профсоюза работников культуры Натальи Авдеевой, а также от сотрудников музея.

Участие в торжественном мероприятии принял помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах — начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны генерал-майор Александр Гура. Он сердечно поздравил Владимира Фалецкого со знаменательным событием и вручил ветерану подарок, пожелав ему долгих лет жизни и крепкого здоровья.

Михаил Дубравин, «Ваяр», фото Владимира Блинова