Во вторник вечером в Национальном аэропорту Минск под музыку из песни «Героям спорта» в исполнении оркестра Минского суворовского военного училища встречали участников III зимних Всемирных военных игр. Спортсмен-инструктор 2‑го отдела Спортивного комитета Вооруженных Сил Мария Шканова держала в руках серебряную медаль зимней армейской Олимпиады и еле сдерживала слезы радости.

Первыми поздравить призера подошли ее коллеги, затем Мария попала в объятия родственников. Ее серебряная медаль в слаломе среди женщин в очередной раз доказала высокий потенциал белорусских армейских спортсменов.

— Эти соревнования — настоящая Олимпиада для военнослужащих, — рассказала сразу после прилета Мария Шканова. — Приятно осознавать, что мы выступали на той же трассе и практически в то же время, как и именитые спортсмены три года назад на зимних Олимпийских играх — 2014.

Говоря о конкурентах, Мария подчеркнула серьезную подготовку российских спортсменок, высокие результаты демонстрировали также итальянки и немки. При этом отставание от чемпиона у нашей соотечественницы было всего четыре десятых секунды…

— Моему успеху способствовала серьезная подготовка, в том числе летняя. Не подвело в этот раз и здоровье — ранее у меня, к сожалению, были травмы, — продолжила Мария. — Отдельную благодарность я хотела бы выразить Белорусской федерации горнолыжного спорта и сноуборда: ее сотрудники оказывали помощь и содействие в подготовке к этому престижному соревнованию на протяжении всего года.

Председатель Спортивного комитета Вооруженных Сил Республики Беларусь полковник Анатолий Ханевский уверен, что награда Марии Шкановой заслуженна и предсказуема — спортсменка на протяжении всего сезона показывала стабильно высокие результаты, не раз входила в число призеров. Так, на XXVIII Всемирной зимней универсиаде в Казахстане она завоевала три награды — золото в слаломе, серебро в суперкомбинации и бронзу в гигантском слаломе.

— Наши армейские спортсмены первый раз участвовали в зимних Всемирных военных играх, при этом они выступили достойно, — подчеркнул полковник Анатолий Ханевский. — Мария Шканова — опытный и целеустремленный спортсмен, имеет серьезную подготовку и выступала на других соревнованиях такого уровня. И с самого начала игр подавала надежды — после первого спуска закрепилась на четвертой позиции в рейтинге, а затем сумела выйти на второе место.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр»,

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