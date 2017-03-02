Индивидуальный подход к каждому

Вчера министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант

Андрей Равков провел личный прием граждан в Центральном Доме офицеров. Как показывает практика, личные приемы граждан остаются одной из самых эффективных форм обратной связи с населением.

Практически ни один личный прием главы военного ведомства не проходит без обращения офицеров запаса с просьбой вновь встать в армейский строй. На этот раз с такой просьбой обратился майор запаса из Минска. Решение по его вопросу было принято положительное, так как он в свое время был уволен из рядов Вооруженных Сил в связи с семейными обстоятельствами. Правда, служить ему сейчас доведется не в столичном гарнизоне, а в одном из гарнизонов Витебской области.

Следует помнить о том, что решение по вопросам граждан, обратившихся на личный прием, зависит не от желания или точки зрения должностного лица. Все должно соответствовать букве закона. Майор запаса из Брестской области был уволен с военной службы в ноябре 2016 года, к сожалению, не по собственному желанию. В соответствии с действующим законодательством военнослужащие запаса, уволенные с военной службы в связи с совершением проступка, предусмотренного контрактом о прохождении военной службы, являющегося основанием для досрочного расторжения контракта или прекращения его действия, а также в связи с систематическим (более двух раз в течение года) невыполнением военнослужащим условий контракта и по другим причинам, предусмотренным Законом Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе», не могут быть приняты на военную службу по контракту.

Иногда, боясь лишний раз постучать в ту или иную дверь административного здания или не утруждая себя бюрократическими проволочками, некоторые люди предпочитают плыть по течению. Они руководствуются принципом «будь что будет». При этом даже не задумываются о том, что через энное количество лет та или иная «лишняя бумажка» может стать решающей при решении финансовых, наследственных, пенсионных или иных проблем.

Так произошло и с гражданином А., который пришел на личный прием к министру обороны с вопросом о причинах прекращения выплаты ему военной пенсии с августа 2015 года. В процессе беседы оказалось, что проблема вовсе не в пенсионном обеспечении, а в гражданстве данного заявителя. Так, в 1993 году офицер прибыл с Дальнего Востока в Беларусь и в том же году был уволен в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил. В свое время, прибыв в Беларусь, он не позаботился о получении белорусского гражданства и до 2015 года имел вид на жительство в нашей стране. Согласно действующему законодательству, он получал военную пенсию, но ровно до того момента, пока в силу обстоятельств не лишился статуса иностранного гражданина, который имеет вид на жительство на территории Республики Беларусь и постоянно проживает на данной территории. Обратившемуся разъяснили, что решение о предоставлении вида на жительства принимают соответствующие органы Министерства внутренних дел, и порекомендовали обратиться с данным вопросом к должностным лицам МВД.

С вопросом о перерасчете пенсии в связи с установлением статуса ветерана боевых действий на территории других государств обратился военнослужащий в отставке из Витебской области. Дело в том, что в соответствии с пунктом 4 Положения о порядке перерегистрации свидетельств и удостоверений о праве на льготы единого образца, установленного правительством СССР, с выдачей удостоверений ветерана боевых действий на территории других государств и инвалида боевых действий на территории других государств национального образца, а также изъятия свидетельств и удостоверений о праве на льготы в случае неправомерности их выдачи, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 ноября 2012 года № 1088, основанием для выдачи удостоверений национального образца являются установленные записи в послужных списках личных дел военнослужащих, проходивших военную службу в Республике Афганистан и в других странах, где велись боевые действия, а при отсутствии такой записи — справки архивов. Так как документального подтверждения участия данного военнослужащего в боевых действиях в Республике Афганистан не было, с 2013 года в соответствии с Законом Республики Беларусь «О ветеранах» он не имел статуса ветерана боевых действий и, соответственно, права на повышение пенсии. Работа по поиску необходимых документов велась как военным комиссариатом Витебской области, так и самим гражданином. В феврале текущего года Федеральным государственным казенным учреждением «Центральный пограничный архив Федеральной службы безопасности Российской Федерации» была предоставлена архивная справка, в соответствии с которой комиссией военного комиссариата Витебской области данному гражданину был установлен статус ветерана боевых действий на территории других государств.

Частью первой статьи 50 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов финансовых расследований» определено, что при наступлении обстоятельств, влекущих изменение размеров пенсий, назначенных военнослужащим, проходившим военную службу по контракту, перерасчет этих пенсий производится с первого числа месяца, следующего за тем месяцем, в котором наступили указанные обстоятельства. При этом, если пенсионер приобрел право на повышение пенсии, разница в пенсии за прошлое время при несвоевременном его обращении может быть выплачена ему не более чем за 12 месяцев перед обращением за перерасчетом пенсии.

Подполковник Елена Затирка, «Ваяр»

Личный прием граждан министром обороны ­Республики Беларусь проводится в первую среду каждого месяца. Предварительная запись осуществляется по телефонам в Минске (8 017) 297-11-19 и 297‑12‑12, а также через интернет-портал Министерства обороны или по письменному заявлению.

Граждане могут также адресовать свой вопрос главе военного ведомства или специалистам структурных подразделений Министерства обороны по электронной почте: ­

modmail@mod.mil.by или посредством электронного обращения на интернет-портале Министерства обороны mil.by.