Завершая обучение

Курсанты 114‑й гвардейской школы по подготовке прапорщиков и специалистов продовольственной службы вышли на финишную прямую в ходе освоения трехмесячной программы обучения. Вчера у них началась экзаменационная сессия.

Им предстоит сдать единый комплексный экзамен по специальной и тактико-специальной подготовке. Уровень знаний и практических навыков курсантов, обучавшихся по 17 специальностям, оценивает экзаменационная комиссия, которую возглавил первый заместитель начальника главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил полковник Валерий Бойко.

Подполковник запаса Николай Макаревич, «Ваяр»