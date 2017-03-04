День призывника в школе № 3 города Клецка каждый год превращается в масштабный праздник для юношей старших классов. Так было и на этот раз. На праздничном концерте, который проходил в актовом зале школы, военный комиссар Клецкого района подполковник Дмитрий Годун по сложившейся традиции вручил удостоверения призывника учащимся.

В тот день поздравить школьников приехала сборная Республики Беларусь по гиревому спорту, в которую входят и военнослужащие — мастер спорта международного класса капитан Сергей Карпович и мастер спорта сержант Артём Новаковский. После показательного выступления спортсмены продемонстрировали упражнения с гирями, жонглирование и парные номера. Сергей Карпович рассказал юношам о военной службе. Был показан фильм о военном факультете в БГУ.

В завершение мероприятия школьники смогли лично пообщаться с военнослужащими, задать вопросы военкому, а вдобавок продемонстрировать свою силу и ловкость при выполнении упражнений с гирями.

Максим Вечер