«И ночью, как днём, неприятеля бьём…»

На Гожском полигоне недавно прошло показное ротное тактическое учение с одной из мотострелковых рот механизированного батальона 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. Как пояснил командир соединения гвардии полковник Вадим Суров, РТУ было плановым мероприятием боевой подготовки, на котором отрабатывались вопросы ведения специальных действий, а его особенностью стал этап боевой стрельбы ночью.

По легенде, условное незаконное вооруженное формирование пересекло Государственную границу Республики Беларусь и начало продвижение вглубь территории страны. Путь ему преградило мотострелковое подразделение гвардии лейтенанта Владислава Малюкова. С началом РТУ оно заняло район сосредоточения на Гожском полигоне.

…Вечер перед учебным боем запомнился красивым багровым закатом. Быстро смеркалось, и вот пробил час: тишину нарушили доклады и переговоры участников учения, которые с каждой секундой все больше заполняли радио­эфир.

С наступлением ночи огневая засада обнаружила выдвижение передового отряда условного противника и вступила в бой. Темное небо озарили вспышки выстрелов пушек боевых машин пехоты, огненные стежки от трассирующих боеприпасов стрелкового оружия. Метким огнем мотострелки нанесли огневое поражение условному противнику. Выполнив задачу, подразделение под прикрытием дымов и огня артиллерии отошло на указанный рубеж.

В тот момент звездный час наступил для гаубичной самоходной артиллерийской батареи 2С1 «Гвоздика». Артиллеристы поражали неприятеля на маршрутах выдвижения. Воздух прорезали раскаты отдаленного грома — это батарея произвела залп. Затем — ряд ярких вспышек: разорвались осколочно-фугасные снаряды гаубиц. И еще секунду спустя до вышки дошел приглушенный звук разрывов. По темному небу поплыли серые облака дыма.

Условный противник, имевший в своем арсенале и бронетехнику, продвигался вдоль важной дороги. Здесь и наткнулся на блокпост… Мотострелковый взвод под командованием гвардии лейтенанта Ильи Козодаева встретил неприятеля умело организованным огнем. Метко поражали цели гвардии ефрейторы Юрий Паско и Евгений Чериков.

Были успешно осуществлены пуски противотанковых управляемых ракет — они нашли свои цели. Высокое ратное мастерство показали гвардии рядовые Владислав Млынковский, Олег Олейников, Сергей Захаревский, Руслан Микелевич, Вальдемар Козик, Олег Высоцкий. Заместитель командира взвода гвардии сержант Дмитрий Циунчик, командиры отделений гвардии младшие сержанты Иван Семашко и Герман Путиловский умело руководили подчиненными в учебном бою.

Не сумев прорваться через блокпост, условный противник решил искать удачу на левом фланге обороны подразделения. Тут неприятеля приняло в свои «объятия» мотострелковое подразделение гвардии лейтенанта Марка Михневича. Остановленный, понесший потери противник подтянул резервы, перегруппировался — и попытался обойти позиции обороняющихся справа. Где его вновь постигла неудача: он был блокирован бронегруппой — танковым взводом гвардии лейтенанта Евгения Лапицкого. Боевые машины вели огонь из вкладных стволов, все цели были поражены.

Когда пыл условного противника погас, гвардейцы, действуя во взаимодействии с подразделениями органов пограничной службы и Министерства внутренних дел Республики Беларусь, блокировали район боевых действий и прочесали поле недавней битвы. Остатки подразделений «незаконного вооруженного формирования» были пленены…

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора