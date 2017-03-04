Стратегический совет по проведению Года науки

Стратегический совет по проведению в 2017 году Года науки создан в Беларуси. Такое решение принято 1 марта 2017 года на заседании Президиума НАН Беларуси. Утвержден персональный состав совета и Положение о Стратегическом совете.

В состав совета вошли руководители республиканских и местных органов власти, научных и иных организаций, учреждений образования, ведущие ученые Республики Беларусь из различных отраслей науки. Для решения оперативных вопросов в структуре Стратегического совета образуется бюро, в состав которого входит председатель, заместители председателя и секретарь Стратегического совета. Председателем Стратегического совета по проведению в 2017 году Года науки утвержден председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков, заместителями председателя — министр образования Республики Беларусь Игорь Карпенко и председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Шумилин.

Соб.инф.