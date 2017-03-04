«Зарница» учит быть командой

Недавно в средней школе № 1 города Фаниполя состоялась военно-патриотическая игра «Зарница», причем желанными гостями стали военнослужащие в/ч 30151.

Игра началась со строевого смотра, в ходе которого оценивался уровень строевой подготовки команд по трем основным критериям: повороты на месте, в движении, исполнение строевой песни. Настоящий мастер-класс строевой выучки показали школьникам военнослужащие в/ч 30151.

Спортивные соревнования, включенные в программу «Зарницы», также были насыщенными и интересными. Зрителям посчастливилось наблюдать за увлекательной борьбой, до последнего не было ясно, кто же одержит победу. И все же по решению жюри лучшей стала команда 7 «А» класса под названием «Снайперы».

— Очень важно проводить подобные мероприятия. Думаю, что в следующем году участников будет больше. Такие игры не только сплачивают детей, но и воспитывают у них командный дух, волю к победе и стремление идти только вперед! — подвела итог директор школы Анна Холопица.

Лейтенант Артём Басалыга, фото автора