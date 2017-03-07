Первый праздник весны

По традиции в канун празднования 8 Марта лучших военнослужащих-женщин чествовали в командовании ВВС и войск ПВО

Гостями праздничного мероприятия стало порядка 30 женщин-военнослужащих из воинских частей ВВС и войск ПВО. А почетное место среди приглашенных заняла ветеран Великой Отечественной Евдокия Евдокимовна Косолапова, в годы войны обеспечивавшая правительственную связь с воинскими частями и соединениями.

Выступая перед представительницами прекрасной половины человечества, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Олег Двигалев особо отметил, что во время военного лихолетья женщины несли военную службу наравне с мужчинами, преодолевая все тяготы и испытания. И сегодня женщины демонстрируют примеры мужества, стойкости, высокого воинского духа.

— У женщин-военнослужащих особенно развито чувство долга и ответственности за порученное дело, — подчеркнул генерал-майор Олег Двигалев по завершении встречи. — Они никогда не жалуются на условия службы и в плане выполнения служебных обязанностей нередко показывают мужчинам пример.

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото Ирины Малиновской