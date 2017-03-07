Поздравление министра обороны Республики Беларусь с Днём женщин

В первые дни весны в Республике Беларусь отмечается самый нежный и красивый, поистине всенародный праздник — День женщин.

В нашей стране именно женщина всегда олицетворяла собой источник жизни, хранительницу домашнего очага и, конечно же, такое священное для всех нас понятие, как Родина.

Особые слова уважения и признательности — женщинам военного поколения. Ваша сила духа, ваш подвиг вписан золотыми буквами в нашу героическую историю.

Сегодня женщины успешно трудятся во всех сферах деятельности нашей страны, являются одной из главных движущих сил социально-экономического развития, научного и культурного прогресса, поддержания стабильности в обществе.

Представительницы прекрасной половины человечества добросовестно служат Отечеству в Вооруженных Силах Республики Беларусь, вносят весомый вклад в обеспечение военной безопасности государства.

Полностью разделяют с мужчинами армейские заботы жены защитников Отечества — их верные боевые подруги.

Низкий поклон вам, солдатские матери, за воспитание сыновей-патриотов, несущих сегодня ратную службу по защите рубежей Беларуси.

С праздником вас, дорогие женщины!

Пусть тепло этого прекрасного весеннего праздника согревает ваши сердца!

Желаю вам счастья, здоровья, любви и семейного благополучия, мира и добра, новых успехов в труде на благо Республики Беларусь.

Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант А. А. Равков