Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко присвоил генеральские звания

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал указы о присвоении воинских и специальных званий. Воинское звание генерал-майор присвоено Александру Шкиренко, Александру Кареву, Сергею Феоктистову и Сергею Теребову. Вадиму Синявскому, Александру Ковальчуку и Ивану Подгурскому присвоено специальное звание генерал-майор милиции. Специальное звание генерал-майор юстиции присвоено Александру Рахманову и Владимиру Шалухину. Прокурору Брестской области Виктору Климову присвоен классный чин государственного советника юстиции 3 класса.

БЕЛТА