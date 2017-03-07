Вспомнили армейскую юность…

В 72‑м гвардейском Объединенном учебном центре в торжественной обстановке проводили домой приписной состав подразделений, сформированных из военнообязанных запаса.

Отгремели на полигоне учебные бои. Боевая техника вернулась в пункт постоянной дислокации, на склады сданы оружие и военная форма. На строевом плацу замерли в строю уже переодетые в гражданскую одежду военнообязанные, успешно прошедшие ратное испытание.

Обращаясь к виновникам торжества, начальник 72 ОУЦ гвардии полковник Константин Чернецкий отметил:

— Практически все военно­обязанные показали правильное понимание важности проведения этого планового мероприятия в интересах обеспечения военной безопасности страны. Проявив в ходе боевой учебы высокую воинскую дисциплину, выдержку, трудолюбие и слаженность действий, вы с честью выполнили поставленные задачи.

Благодарность приписникам за ратный труд прозвучала не только на словах. Почти все военнообязанные запаса были удостоены грамот и благодарственных писем. Многим офицерам запаса присвоены очередные воинские звания. Например, новенькие погоны старшего лейтенанта были вручены Евгению Глоду, Игорю Гидро, Константину Андриевскому, Дмитрию Кожевникову и другим.

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— На учебный сбор я был призван впервые после окончания в 2002 году военной кафедры в БГУ, — рассказал старший лейтенант запаса Дмитрий Кожевников. — Не имея командирского опыта, поначалу было нелегко выполнять должностные обязанности. Вой­ти в курс дела помогли опытные кадровые профессионалы, которым отдельная благодарность. В ходе выполнения контрольных стрельб личный состав не подвел: огневые задачи были выполнены на отлично. Домой возвращаюсь с положительными эмоциями.

— Офицерское звание я получил двенадцать лет назад после окончания исторического факультета БГУ. Командирские навыки пришлось восстанавливать, можно сказать, с чистого листа в ходе организации и проведения плановых занятий с личным составом, подготовки техники к боевому применению. Было нелегко трудиться в таком напряженном ритме, но полученный опыт пошел мне только на пользу и еще пригодится, — отметил старший лейтенант запаса Игорь Гидро.

— Мне уже под сорок, но в строю почувствовал себя лет на 15 моложе, — продолжил беседу ефрейтор запаса Руслан Медведев, педагог по образованию. — Восстанавливать былые навыки водителя БТР‑70 было нетрудно, так как срочную службу проходил по этой же военно-учетной специальности. Вспомнил армейскую юность, встретился с однополчанами, с которыми не виделись почти два десятка лет…

А подвел итог нашей беседы старший лейтенант запаса Алексей Жешко:

— Нынешний сбор военнообязанных — это тот случай, когда дело, важное лично для каждого мужчины, совпадает с пользой для страны в целом. Мне, например, было интересно узнать, на что еще гожусь, что умею. Время, проведенное в полевых условиях, останется значимым событием на долгие годы. Приятно еще и то, что мой ответственный подход к выполнению командирских обязанностей был отмечен сразу в двух приказах о поощрении. Жена и дети могут гордиться своим защитником…

* * *

Встретить своих братьев, отцов, дедушек после месяца разлуки приехали и родственники запасников.

— Изначально, когда мы узнали, что наш папа «уходит в армию», мы, конечно, немного расстроились, — призналась Анастасия, жена старшего сержанта запаса Алексея Аникеева. — Но ведь он — защитник нашей Родины! Потом наши дочери увидели папу по телевизору, прочитали о нем в газете… Гордость — вот чувство, которое мы испытали за нашего защитника.

— Сбор завершился, и я с уверенностью могу сказать: это нужное и полезное дело, — добавил сам Алексей. — Да, не скрою, бывало и тяжело, и непривычно… Тем не менее подобные мероприятия, безусловно, нужны. Только на сборах мы можем освежить, в чем-то и приумножить наши знания в военном деле.

Подполковник запаса Николай Макаревич, «Ваяр», фото автора и Алексея Клинцевича