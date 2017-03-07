Заветные звёзды

В минувшую пятницу в 114‑й гвардейской школе по подготовке прапорщиков и специалистов продовольственной службы состоялся очередной (тридцать третий) выпуск армейских профессионалов. Вооруженные Силы получили около двухсот квалифицированных специалистов, обучавшихся по 16 специальностям. Наравне с мужчинами заветные погоны с двумя звездочками обрели и семнадцать женщин-военнослужащих.

Более семидесяти военнослужащих по контракту окончили школу с отличием, еще 110 выпускников — на хорошо. Особо отмечены знания прапорщиков Михаила Шунько, Сергея Барсукова, Александра Капусто, Константина Орловского, Ивана Шкутько, Павла Жарова, Андрея Подрецкого, Валерия Герасимова, Вероники Жигалко, Кристины Кулешовой, Александры Дейко…

— За месяцы напряженной боевой учебы мой багаж знаний здорово пополнился: и по теории, и по практике! Школу окончил с отличием! — не скрывая гордости, отметил гвардии прапорщик Антон Морозов, который служит в 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде. — Пользуясь случаем, хочу поблагодарить командный и преподавательский состав учебного учреждения за науку, ценные советы и мудрые наставления. Все это, несомненно, позволит мне увереннее выполнять обязанности техника взвода обеспечения в родном соединении.

Счастливые, с улыбкой на лице уезжали в вой­ска и женщины-военнослужащие, прошедшие соответствующую подготовку.

— На душе, как и в природе, настоящая весна, — поделилась впечатлениями гвардии прапорщик Кристина Кулешова (127‑я гвардейская бригада связи). — Шесть лет назад после окончания вуза я надела погоны по примеру моих родителей — и ничуть не жалею об этом. Мне нравится военная служба, которой очень дорожу. Горжусь, что после успешной учебы получила новое воинское звание. Две звезды на моих погонах — это очередной рубеж ратного мастерства и продолжение семейной военной династии.

По традиции выпуск прошел в торжественной обстановке, с выносом Боевого Знамени прославленной гвардейской части.

Приветствуя с трибуны виновников торжества, начальник 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра гвардии полковник Константин Чернецкий пожелал выпускникам успехов в дальнейшей службе и карьерного роста.

Добрые слова напутствия выпускники школы получили от начальника главного управления кадров Министерства обороны полковника Андрея Савича и ветерана Вооруженных Сил полковника в отставке Владимира Пильгуя.

Церемония завершилась прохождением торжественным маршем.

К слову, казармы этого специализированного военного учебного заведения будут пустовать недолго. Как отметил начальник главного управления кадров Министерства обороны полковник Андрей Савич, с 3 апреля школа по подготовке прапорщиков вновь примет очередной набор курсантов. Из войск уже поступило более ста пятидесяти рапортов от военнослужащих, проходящих службу по контракту, которые желают пройти здесь соответствующую подготовку по востребованным специальностям. Как ожидается, конкурс среди кандидатов по-прежнему будет высоким. А это значит, что учиться в ОУЦ прибудут самые достойные.

Подполковник запаса Николай Макаревич, «Ваяр», фото автора