Анастасия Тиханович: «Я рада, что появилась на свет именно в этой семье»

8 марта исполнилось 40 дней, как ушел из жизни народный артист Беларуси Александр Тиханович

…Этот разговор состоялся ранее того холодного январского дня, когда Беларусь, узнав из сообщений СМИ о смерти известного певца Александра Тихановича, вздрогнула от горя. Поэтому в интервью о нем говорится в настоящем времени. Впрочем, певец жив, пока звучат его песни. А песни, которые Александр Тиханович исполнял вместе с женой, народной артисткой Беларуси Ядвигой Поплавской, любили и любят люди разных поколений и будут любить те, кто еще только-только появился на свет!..

Почти все песни, начиная от «Малиновки», которую Ядвига Поплавская и Александр Тиханович спели еще будучи участниками первого, звездного, состава популярного ансамбля «Верасы», становились хитами. Уйдя из этого коллектива в «свободное плавание», они, как настоящие звезды, не погасли на эстрадном небосклоне, а, наоборот, разгорались все ярче и ярче с каждым своим новым произведением, творческим проектом. И стали поистине народными артистами — их дуэт был необычайно популярен в нашей стране и за рубежом.

Но лучшим произведением артистов является Анастасия. Нет, это не песня — это дочь. Впрочем, мои пояснения тут ни к чему…

Анастасия Тиханович — популярная белорусская певица, композитор, продюсер, телеведущая, участница международных музыкальных фестивалей и концертных программ, автор многих творческих проектов — рассказывает о своих знаменитых родителях.

С Анастасией Тиханович мы встретились в студии продюсерского центра Александра Тихановича и Ядвиги Поплавской. В тот час там никого не было, и мы с певицей пили чай на маленькой кухоньке и вели неспешный разговор. Он начался с рассказа о маме Анастасии, Ядвиге Константиновне. Хотелось узнать, насколько именно мама сформировала ее характер, ее судьбу и повлияла на жизненный выбор…

— В жизни каждого человека мама — это всегда МАМА, независимо от того, кто она по профессии, насколько знаменита или незнаменита… Мои детские воспоминания действительно связаны с тем, что моя мама — самая добрая, самая красивая, самая ласковая и заботливая, это мама, которая найдет выход из любой, самой непростой ситуации… У нее такой характер: она всегда пытается понять, предложить, как и что в каком-то случае сделать лучше. Но надо еще понимать, что мамы (и папы тоже) в моем детстве очень часто не было дома, потому что все-таки есть некие издержки артистической профессии: приходится много ездить с концертами, поэтому не всегда можно уделять много внимания своему ребенку. Хотя я не могу сказать, что была обделена вниманием…

Любая мама влияет на судьбу своего ребенка. И моя, естественно, тоже… У меня была возможность наблюдать за тем, насколько глубоко, точно, скрупулезно мама решает те или иные бытовые или творческие задачи. Потому что именно этому — терпению, женскому мужеству, внутренней преданности своим близким — я научилась у нее. Мне Боженька послал в мамы удивительного, я бы сказала, неземного, очень тонкого, ранимого человека — человека огромного таланта… И теперь, говоря о ней и о папе (я не могу их разделять), заявляю: я очень рада, что мне было суждено появиться на свет именно в этой семье, что я ребенок именно этих двоих людей. Потому что на протяжении прожитых лет я могла наблюдать нечто самое главное в жизни — их большую искренность, открытость, честность в отношениях друг к другу, огромную заботу о ближних своих, бережное отношение к другим людям и полную отдачу себя делу. Это то, что действительно повлияло на мою жизнь, мое становление как человека и как личности.

Я сразу обращаю внимание на слова Анастасии, что родителей-артистов часто не было дома, но при этом она не была обделена вниманием. Интересуюсь, кто же занимался ее воспитанием, когда мама и папа уезжали на гастроли…

— Были две замечательные бабушки, которые меня воспитывали. К сожалению, одной из них, папиной мамы, уже нет, вторая, мамина мама, сейчас находится в очень почтенном возрасте — ей уже за девяносто… Еще были мамина тетя, моя тетя… То есть люди, также давшие мне очень много, потому что элементы воспитания у всех разные, но дополняющие друг друга. Как известно, внуков любят больше детей… Не знаю, так это или нет у других, но я своим бабушкам очень за это благодарна. Они из поколения людей, много повидавших и испытавших на своем веку и на тот момент уже хорошо разбиравшихся в жизни. Поэтому старались заложить во мне фундамент строгого воспитания, дать четкие нравственные ориентиры…

Мне сразу вспомнился знаменитый шлягер в исполнении Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича — «Я у бабушки живу», который они спели еще будучи в составе ансамбля «Верасы», и с которым не расставались впоследствии. Эту песню в шутку называли печальным гимном работающих мамочек, не располагающих достаточным для уделения собственному ребенку временем. Оказалось, эта песня стала пророческой и для самой исполнительницы.

Да, популярнейший дуэт мог многие месяцы спокойно находиться в гастрольных поездках — маленькая дочка была в надежных руках. Настя с нетерпением ждала приезда родителей, и когда они возвращались, уже не расставалась с ними. Многие часы она проводила с родителями на репетициях и концертах, за кулисами. Неудивительно, что, повзрослев, Анастасия Тиханович также выбрала артистическую стезю.

— В детстве, безусловно, у каждого свои мечты… Помню, у моих родителей была хорошая знакомая, которая работала в юридической консультации. Она часто к нам приходила, и мне очень нравилось, как она выглядит, как себя держит… Поэтому в какой-то момент я решила: неплохо бы стать адвокатом. (Смеется). Потом, безусловно, появлялись и другие мечты…

Но учитывая, что я с четырех лет занималась музыкой, потом училась в музыкальной школе, а после 3-го класса — в Республиканском колледже искусств имени Ахремчика, со временем другие варианты относительно выбора профессии отпали сами собой. Хотя по окончании этого замечательного учебного заведения мне захотелось узнать что-то еще. Кто-то из наших выпускников поступал в академию музыки, кто-то в институт культуры, кто-то в педагогический… Я раздумывала: может, стоит попробовать себя в журналистике, поскольку неплохо писала. Попыталась поступить в БГУ на специальность «международная журналистика»… Благодарю Бога, что эта попытка оказалась неудачной, потому что в итоге я попала туда, куда действительно должна была попасть, — в очень необычное, очень интересное учебное заведение — Институт современных знаний, который мне дал так много!.. Полученные там знания сейчас позволяют мне заниматься тем, чем занимаюсь, — продюсерством, реализацией проектов, чувствовать себя уверенно в сфере искусства, культуры, шоу-бизнеса… Кроме того, в этом вузе я получила и вторую специальность — культуролога. В институте читались такие лекции, на которые студенты ходили не потому, что обязаны были ходить, а потому что не пойти на них было невозможно. Учеба меня настолько увлекала, что фактически уже на последних курсах стали рождаться собственные идеи. И неслучайно вскоре после окончания института появился проект «Звездный дилижанс». Именно так началось мое сотрудничество с телевидением. Ну и, конечно же, с институтом связаны первые мои большие выходы на сцену. И поэтому нисколько не жалею, что не стала журналистом-международником! (Смеется).

Сегодня Анастасия Тиханович — одна из популярнейших белорусских эстрадных исполнительниц. Участие во многих международных музыкальных фестивалях, среди которых — «Славянский базар в Витебске», Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно, «Золотой шлягер» (г. Могилев), «Вильнюс» (Литва), «Мелодия двух сердец» (Украина) и другие, победы в различных номинациях престижных телеконкурсов «Хит-момент», «На перекрестках Европы» принесли ей заслуженные дивиденды — признание и поклонников. В 2005 году Анастасия Тиханович — автор и продюсер первой и пока единственной в Беларуси «Фабрики звезд» — телевизионного проекта «Звездный дилижанс» (СТВ). После этого она стала знаменитой. Кроме того, известно, что, помимо творчества, певица активно занимается благотворительностью — помогает больным детям. Одна из страничек ее личного сайта так и называется: «Помощь детям».

И тем не менее в нашем обществе, в котором всегда приветствовалась семейственность в профессии, почему-то под этим понятием подразумевались только рабочие династии — шахтеров, хлеборобов, сталеваров… В остальных случаях, если сын или дочь шли по стопам родителей, считалось, что они пользуются протекцией, блатом… И наиболее доставалось детям творческих людей — артистов театра, художников, певцов. Мало того что это воспринималось другими как «пристроить дитя к легкой жизни», но и впоследствии талантливым отпрыскам талантливых людей приходилось тяжеловато: всю жизнь их сравнивали со знаменитыми родителями…

Я спрашиваю у Анастасии, не обижается ли она, когда ее талант и успех сравнивают с родительским?

— Я занимаюсь именно тем, что могу делать, что мне интересно… Точно так же, как это делают многие люди, ставшие врачами, журналистами, учителями, потому что это им было интересно, потому что они нашли каждый свою профессию и восприняли как служение Родине на этой земле.

Когда я выхожу к зрителям, а потом ухожу от них, от их радостных улыбок, чувствуя огромный восторг зала, когда общаюсь с людьми после концерта — понимаю, что мы обменялись чем-то важным и позитивным… Мне нравится то, чем я занимаюсь.

И, поверьте, если твои родители — знаменитые артисты, это не делает твой путь легче ни в коем случае. Наоборот, это делает его в сто раз тяжелее. Потому что ты сталкиваешься с общественным мнением, с неверием в тебя, с ожиданиями того, что ты должен сделать все, чтобы стать лучше их… Но, как говорится, никто никому ничего не должен, это во‑первых. А во‑вторых, я уверена, дети, которые выбирают путь своих родителей, уже изначально знают, с чем связана эта профессия и какой требует самоотдачи…

Наш разговор переходит на песни в исполнении Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича: «Малиновка», «Я у бабушки живу», «Завіруха», «Счастливый случай»… Они не устаревают — пусть двадцать лет проходит, тридцать… Их поют и старые, и молодые. Кто в этом «повинен», интересуюсь я: прекрасные исполнители или замечательные авторы — композитор Эдуард Ханок, поэты Анатолий Поперечный, Игорь Шаферан, Геннадий Буравкин, Лариса Рубальская?..

— Знаете, песня — это всегда результат работы нескольких человек. В успехе и долголетии песни «повинны» прежде всего авторы. Ведь без авторов не было бы песни. И, конечно же, исполнители — люди, которые смогли воплотить задумки этих авторов. Потому что иногда бывает, что авторы напишут хорошую песню, а ее исполнят так, что может проскочить мимо слушателя. А может стать бешеным хитом. Но дело даже не в этом… Очень часто наблюдаешь: артист выходит на сцену, а что хочет сказать — совершенно непонятно.

Мои родители — на своем месте, они занимаются тем, чем должны заниматься, и это для них уже не работа, не образ жизни — это миссия, служение, это огромная любовь к тому, что они делают и для кого они это делают. Они действительно служат людям, музыке, искусству. И мне кажется, что ответ — в их правильном отношении к своему делу. Причем это у них получается естественно, потому что это и есть их жизнь, они живут полной, востребованной жизнью. У них нет разделения: вот здесь у нас — работа, а вот здесь — дом или еще что-то… И, безусловно, их творчество требует большой самоотдачи, но взамен они получают зрительскую любовь. Мне кажется, что в именно этом секрет их долголетия на эстраде.

В ноябре 2016 года Ядвига Поплавская и Александр Тиханович отметили рубиновую свадьбу. Сорок лет — рука об руку! Не всякая обычная семья с размеренным укладом выдерживает испытание временем, а уж творческая!.. Любопытствую: в семейном тандеме Поплавская — Тиханович кто — голова, а кто — шея?..

— Нет такого. Они гармонично составляют некий единый союз, хотя, по сути, совершенно разные люди — по характеру, мировосприятию, но при этом в каких-то моментах глобально совпадают. Совпадают настолько, что все эти различия уже не имеют никакого значения. Поэтому в их тандеме нет головы, нет шеи, а есть единый организм. И если есть вопрос, на который в данный момент один из них знает ответ и может принять по нему решение, то он это делает.

У Анастасии подрастает сын Ваня. Однако гастрольный график народных артистов Беларуси Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича не менее напряженный, чем в молодости. Какие они бабушка и дедушка? Есть у них время на внука?..

— Да, у них находится на него время, может, не столько, сколько хотелось бы. (Смеется). Но они такие бабушка и дедушка для внука, которые дадут фору родителям… То есть может происходить очень интенсивный процесс воспитания. Я на их примере убеждаюсь, что действительно бабушка с дедушкой иногда внуков любят совершенно иначе, нежели своих детей: они дают больше авансов внукам, чем давали детям. Естественно, это трепетное отношение к ребенку, но, с другой стороны, достаточно строгое. С дедушкой у моего сына — полное единение в том плане, что у них какие-то свои секреты, они могут вместе решать какие-то проблемы, никому об этом не рассказывая… У них своя волна, своя мужская тема. И вообще хочу сказать, что Ваня очень похож на дедушку в детстве. Просто удивительно совпадают детские фотографии: моя, папина и Ванина. У всех одно лицо.

Мы давно выпили свой чай и стали заканчивать наш разговор. В завершение прошу Анастасию Тиханович сказать что-нибудь особенное о своих маме и папе, знаменитых артистах, сокровенное…

— Что можно сказать о маме и папе в принципе? То, что это самые близкие и дорогие мне люди, и то, что сейчас я осознала всю важность и ценность того факта, что появилась на свет именно в этой семье.

P. S. 28 января 2017 года ранним утром именно Анастасия первой сообщила в соцсетях о смерти отца. Тут же эту печальную новость распространили сотни, тысячи людей. И, пожалуй, не нашлось ни одного человека, который бы с недоумением или равнодушием, как это принято в Интернете, прокомментировал: «А кто это?..». Народного артиста Александра Тихановича и его творчество знали и любили все! В день похорон певца для прощания с ним к зданию Белорусской государственной филармонии пришли десятки тысяч людей, они стояли в очереди более двух часов, чтобы положить цветы к его гробу, и организаторы церемонии были вынуждены отодвинуть во времени процедуру захоронения.

«Сегодня все говорили мне, какой он — мой Папа… Все, для кого он друг, коллега или родственник… — написала в тот вечер на своей странице в «Фейсбуке» Анастасия. — Но есть нечто, что знаем только я и он. И больше никто. Потому что для меня он — не просто учитель, друг или коллега… Мне повезло больше всех… Потому что Он — Мой Папа…»

Для дочери он был прекрасный Отец, для жены — любимый Муж и надежный партнер по сцене, для внука — замечательный Дед, для многочисленных друзей и других людей, знакомых и даже незнакомых, — настоящий Человек. И для всех нас вместе — великий Артист!

Тамара Бунто, фото Аллы Ткаченко и из семейного архива Анастасии Тиханович