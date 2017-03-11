Гранит военной медицинской науки

Учиться на военно-медицинском факультете в Белорусском государственном медицинском университете очень трудно. Об этом я знаю не только со слов его курсантов и преподавателей. Но и, как говорится, на собственном опыте во время учебы в вузе попробовала, что такое за пару часов перелопатить горы медицинской литературы, усвоить все прочитанное как «Отче наш…», а затем применить в действии, зная: от твоего решения зависит человеческая жизнь.

Тем не менее отбоя от желающих грызть гранит медицинской науки нет. Равно как и от грезящих осваивать одновременно две профессии — военнослужащего и врача — на военно-медицинском факультете в учреждении образования «Белорусский государственный медицинский университет». Молодых людей не пугает ни строгая дисциплина, ни огромные объемы теоретических знаний, ни невероятное количество практических умений и навыков, которые следует усвоить на всю оставшуюся жизнь, ни многое другое.

Еще одним доказательством тому стал день открытых дверей в альма-матер военных эскулапов, который традиционно проходит в последнюю субботу февраля или в первую субботу марта.

В одной из самых больших аудиторий главного медицинского вуза нашей страны было, как говорится, ни проехать ни пройти по причине большого числа абитуриентов и их родителей, пришедших сюда узнать информацию о правилах поступления на военмед от его командования и членов приемной комиссии медуниверситета. Официальную часть мероприятия открыл фильм, посвященный деятельности альма-матер эскулапов в погонах.

— Военно-медицинский факультет в Белорусском государственном медицинском университете является старожилом среди всех военных факультетов в учреждениях высшего образования Республики Беларусь, — подчеркнул начальник данного высшего военного учебного заведения доктор медицинских наук, профессор полковник медицинской службы Василий Богдан. — За 22 года своего существования (а именно столько исполняется в нынешнем июне кузнице военных врачей) мы подготовили свыше 500 кадровых офицеров медицинской службы. 37 наших выпускников по итогам обучения получили диплом с отличием, 10 — золотые медали.

Основная задача военно-медицинского факультета — подготовка военных врачей для Вооруженных Сил по специальности «лечебное дело» (специализация «военно-медицинское дело», квалификация «врач»). Срок обучения составляет шесть лет. По окончании пятого курса курсантам присваивается первое офицерское звание лейтенант, и они становятся слушателями. А после шестого курса им вручается не только диплом о высшем образовании общегосударственного образца, но и погоны старшего лейтенанта медицинской службы.

Вторая задача — обучение студентов Белорусского государственного медуниверситета по программе офицеров медицинской службы запаса по трем специальностям: «лечебное дело в наземных войсках», «эпидемиология общая», «фармация». Третья задача — переподготовка и повышение квалификации специалистов как с высшим медицинским образованием, так и со средним специальным образованием, которые служат в Вооруженных Силах.

Кроме того, факультет обеспечивает подготовку, переподготовку кадров для органов государственного управления, заинтересованных министерств нашей страны, других государств.

На военно-медицинском факультете функционирует интернатура, где новоиспеченные эскулапы в погонах проходят годичную стажировку в качестве врачей. На клинических кафедрах обучаются врачи — клинические ординаторы (специальности — «хирургия», «терапия»), а также адъюнкты (специальности — «хирургия», «внутренние болезни», «военная медицина») — будущие кадры высшей научной квалификации.

Таким образом, военно-медицинский факультет в БГМУ является образовательным, научным и методическим центром Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Основными его подразделениями выступают четыре кафедры: организации медицинского обеспечения войск и экстремальной медицины, военной эпидемиологии и военной гигиены, клинические — военно-полевой терапии и военно-полевой хирургии.

Преподаватели, кроме учебной деятельности, занимаются разработкой теоретических и практических направлений развития военной медицины, создают учебники, учебные пособия, рекомендации в различных областях медицины и т. д.

Факультет располагает фундаментальной учебной базой — собственной и медицинских подразделений соединений и воинских частей. От Министерства обороны это Военная академия Республики Беларусь, 120‑я отдельная гвардейская механизированная бригада, 72‑й гвардейский Объединенный учебный центр, 23‑й санитарно-эпидемиологический центр, Центральная военно-врачебная комиссия Вооруженных Сил, 432‑й Главный военный клинический медицинский центр, куда входит амбулаторный центр. От Министерства здравоохранения — 62 кафедры Белорусского государственного медицинского университета, а также лечебно-профилактические учреждения города Минска.

По словам полковника медицинской службы Василия Богдана, в 2016 году проходной балл на военно-медицинский факультет в Белорусском государственном медицинском университете составил 295 баллов. При этом свыше 90 % абитуриентов, ставших курсантами-медиками, имели средний балл аттестата выше 9.

О том, в каких условиях учатся и живут будущие военные медики, об их денежном, вещевом довольствии, нюансах прохождения профессионального отбора, особенностях сдачи нормативов по физической подготовке и о многом другом участникам дня открытых дверей рассказал заместитель начальника военно-медицинского факультета по идеологической работе полковник Сергей Бабчук.

Абитуриенты и их родители буквально засыпали авторитетных офицеров вопросами, которые касались правил приема, пользования средствами мобильной связи и оргтехникой, курсантской жизни. Интересовали и жизненно-карьерные перспективы военных врачей.

Затем для желающих была организована экскурсия в анатомический музей Белорусского государственного медицинского университета. Помимо того, они получили возможность побывать в аудиториях, лабораториях, курсантском общежитии, пообщаться с теми, для кого мечта стать эскулапом в погонах уже приобрела реальные очертания.

Курсант 1‑го курса Николай Приходько:

— Военно-медицинский факультет в БГМУ — это выбор настоящих мужчин. Учиться здесь престижно и перспективно. Наша альма-матер не только готовит отличных специалистов, но и воспитывает достойных граждан белорусского государства.

Конечно, учеба сопряжена со сложностями, но я справляюсь. Ведь у нас на факультете для курсантов созданы все условия.

Тем, кому совсем скоро предстоит бороться за право носить шеврон военмеда, советую налегать на химию, биологию, языки, а еще подтянуть физическую форму и готовить себя к трудной, но такой интересной самостоятельной жизни.

Курсант 4‑го курса Сергей Вержинский:

— Военно-медицинский факультет дает отличную возможность получить сразу две профессии. Один из главных его козырей — предоставление качественного образования обучаемым.

Самое трудное в курсантской жизни — совместить службу и учебу. Поэтому с первых дней необходимо усердно заниматься, серьезно относиться к дисциплинам, которые нам преподают. Ведь учебные программы построены так, что в них все взаимосвязано. Если одно упустишь, другое уже не поймешь…

Благодаря военно-медицинскому факультету мы станем квалифицированными специалистами, знания и опыт которых ценятся в мире медицины, причем как военной, так и гражданской.

Оксана Курбеко, «Ваяр», фото автора