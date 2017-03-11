Интересно об известном

1302 год

В этот день, согласно Шекспиру, были обручены Ромео и Джульетта. Пока на земле существуют разделяющие людей войны, предрассудки и фанатизм, образы двух легендарных влюбленных будут находить новые и новые воплощения в жизни. Мир увидел в Ромео и Джульетте любовь, призванную вечно напоминать нам, что человек задуман не для вражды и злобы. Популярность этих героев так велика, что даже вызвала появление Клуба Джульетты в итальянском городе Вероне. Много лет сюда идут письма на разных языках, адресованные той, кто стала символом всепобеждающей любви.

1669 год

В Италии началось извержение вулкана Этна. Оно привело к образованию гигантской трещины длиной 19 километров и шириной около двух метров, которая прочертила склон горы. Когда шесть кратеров извергали огромные столбы огня и дыма, трещина излучала удивительный красно-белый свет. К концу дня 11 марта появился седьмой кратер. Он обстреливал раскаленными добела камнями, песком и пеплом окружающую местность Сицилии площадью примерно 233 квадратных километра. Седьмой кратер стал источником обширного лавового потока — главной причины гибели 20.000 человек. Под воздействием повторяющихся землетрясений он изрыгал ядовитые пары и тучи пепла, языки пламени и потоки раскаленных обломков. Реки расплавленной лавы похоронили 50 городов, включая Пьетро, Кампоротондо, Маскали и Мистербьянко.



1834 год

Николай I утвердил «Положение о гражданских мундирах». Для каждого ведомства устанавливалось 10 разрядов униформ темно-зеленого или темно-синего цвета (красный цвет «закреплялся» за сенаторами). Цвет мундирного «прибора» (то есть воротника, обшлагов и выпушек), а также узор золотого или серебряного шитья указывали на конкретное министерство. Ранг чиновника определялся объемом шитья (наибольший — полагался первому разряду, мундиры которого расшивались на воротнике, обшлагах и карманных клапанах).

Стоила форма дорого, особенно с золотой или серебряной вышивкой. Изготовлялась она за счет самих чиновников. Одновременно Николай I утвердил «Описание дамских нарядов для приезда в торжественные дни к Высочайшему двору».

1878 год

На заседании Французской академии состоялась демонстрация собравшемуся научному сообществу фонографа Томаса Эдисона, патент на изобретение которого он получил буквально за месяц до этого. Ведущим демонстрации был сотрудник изобретателя, один из пионеров телефонии, разработчик первой в мире телефонной станции на два десятка абонентов, венгерский инженер Тивадар Пушкаш, которого выступить в академии пригласил страстный почитатель Эдисона — известный физик Теодор дю Монсель. Пушкаш показал уважаемому научному сообществу, как при воспроизведении записи звука игла, двигающаяся по канавке, передает колебания на упругую мембрану, которая излучает звук.

1931 год

В СССР введен комплекс ГТО. Программа физкультурной подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях в СССР «Готов к труду и обороне» — основополагающая в единой и поддерживаемой государством системе патриотического воспитания молодежи. Существовала с 1931 по 1991 год. Охватывала население в возрасте от 6 до 60 лет.

Подготовила

Татьяна Гатова