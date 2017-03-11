С 7 по 17 марта 2017 года Госавтоинспекция проводит акцию под названием «Стань видимым — будь в безопасности!», направленную на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, популяризацию использования световозвращающих элементов в темное время суток.

Как подчеркнула старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Октябрьского РУВД г. Минска Виктория Царук, в Правилах дорожного движения (пункт 17.1) закреплена норма обязательного использования световозвращающих элементов в темное время суток при движении по краю проезжей части, а также рекомендовано — при пересечении проезжей части вне установленных мест.

Госавтоинспекция обращается к родителям и напоминает, что именно они несут ответственность за своих детей, а также призывает приложить максимум усилий, чтобы обезопасить самых юных и незащищенных участников дорожного движения. Многие производители детской одежды заботятся не только о красоте и удобстве своей продукции, но и о безопасности юного пешехода, используя светоотражающие элементы.

К пешеходу, лицу, управляющему велосипедом, гужевым транспортным средством, или лицу, участвующему в дорожном движении и не управляющему транспортным средством, допустившему нарушение ПДД, применяется административное взыскание в виде предупреждения либо штрафа в размере от 1 до 3 б. в., а в случае нахождения пешехода в состоянии опьянения либо отказа от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) — на сумму от 3 до 5 б. в.

Константин Егоров