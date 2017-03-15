Армейская семья Алексея Лешевича

Детство для Алексея Лешевича выдалось не таким безмятежным и радостным, как у многих сверстников. Родился он в деревне Петрашулевичи, что в Дятловском районе на Гродненщине. А рос и воспитывался в детдоме…

С детских лет паренек активно тянулся к знаниям — и после окончания школы поступил в Белорусский государственный университет транспорта в Гомеле. Специальность выбрал такую: «промышленное и гражданское строительство». Получив в 2012 году вузовский диплом, трудился мастером.

В 2013 году Алексея на год призвали в Вооруженные Силы. Служить довелось в 85‑й бригаде связи — сперва в должности линейного надсмотрщика, затем рядовой Лешевич был назначен старшим механиком станции Р‑434. Уволившись в запас, он вернулся в родные края и устроился на одно из местных сельскохозяйственных предприятий.

Жизнь шла своим чередом, в качестве мастера строительных работ Алексей трудился в СПК «Хвиневичи» Дятловского района. А затем он обратился в районный военный комиссариат — и вскоре был принят на военную службу по контракту. Местом службы молодого офицера с 2016 года стала в/ч 19764.

— Когда я только прибыл сюда, мне сразу сказали: легко — по крайней мере, на первых порах — не будет, — отметил гвардии лейтенант Лешевич. — Ведь моя новая должность — начальник квартирно-эксплуатационной службы воинской части — предусматривает ответственность за жизнеобеспечение объектов военного городка. А это теплоснабжение, электроснабжение, система водоснабжения и водоотведения, текущий ремонт зданий и сооружений… Объем работы — приличный.

По словам Алексея, коллектив КЭС состоит из специалистов гражданского персонала. Он включает в себя инженерно-коммунальную бригаду, персонал общежития, техника по учету, заведующего складом. Люди трудятся добросовестно, в основном они старше среднего возраста, обладают приличным профессиональным опытом.

— Мне приятно работать в таком коллективе. Хотя, не скрою, процесс адаптации еще продолжается, — признался собеседник. — Практически каждый день приходится узнавать что-либо новое, совершенствуя знания и навыки. Хозяйство у нас обширное. К своему нынешнему статусу я уже привык, хотя в начале офицерской службы чувствовал себя немного неуверенно. Ведь служить в армии солдатом и офицером — огромная разница… Уровень ответственности просто несопоставим.

Охотно помогают мне адаптироваться в новой должности заместитель командира в/ч 19764 по тылу гвардии подполковник Юрий Сильвестрович и заместитель начальника тыла гвардии капитан Алексей Чепелевич. И вообще офицерский коллектив в части очень дружный, приняли меня тепло. Для меня он стал настоящей армейской семьей. В Вооруженных Силах на офицерской должности я прослужил уже несколько месяцев, и желание служить дальше только укрепилось.

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото Владимира Блинова