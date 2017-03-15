Уже традиционно военнослужащие Северо-Западного оперативного командования встречают «артиллерийскую весну» на полигоне Осиповичский. Наш корреспондент побывал на огневых позициях одной из батарей 191‑й группы артиллерии 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады.

Полевой выход у артиллеристов продолжается вторую неделю. В плане у них — ряд мероприятий боевой подготовки, в том числе — стрельбы из 120‑мм минометов 2Б11. Примечательно, что из данного вооружения военнослужащие стреляли впервые.

— Минометная батарея была сформирована из числа военнослужащих 19 омбр, — рассказал командир группы артиллерии подполковник Андрей Емельянов. — Более месяца они проходили обучение на базе нашей воинской части: изучали тактико-технические характеристики миномета, правила ведения огня. Я уверен, что подчиненные покажут ныне отличные результаты, тем более что эти мероприятия являются одним из этапов нашей подготовки к соревнованию на звание лучшей минометной батареи Вооруженных Сил: военнослужащие получили значительный запас теоретических знаний, и самое время закрепить их на практике.

По ухабистой дороге к огневым позициям выдвинулась колонна техники. Новенькие «Волаты», недавно поставленные на вооружение воинской части, уверенно тянули за собой закрепленные упорами минометы.

Прибыв на место, военнослужащие занялись установкой минометов на огневых позициях. После этого расчеты сориентировали их и навели в цели. Офицеры оценивали каждое действие подчиненных. А те принялись уже за подготовку боеприпасов…

Когда все минометы заняли свои огневые позиции, последовали доклады командиров расчетов о готовности к стрельбе. Над полигоном ненадолго нависла тишина — а затем командир огневого взвода минометной батареи старший лейтенант Дмитрий Кузнецов получил у руководителя стрельбы разрешение на ведение огня.

Все минометные расчеты опустили мины в стволы минометов. И снова пауза.

Команда «Батарея, огонь!» поступила всего через несколько секунд.

Мины со свистом вырывались из стволов. Спустя секунды вдали стали видны разрывы.

Командир батареи остался доволен результатом стрельбы. Приободренные расчеты посматривали в сторону взводного в ожидании команды на производство очередных выстрелов…

…Выполнив все задачи, расчеты покинули огневые позиции — и батарея выдвинулась в район сосредоточения. Для солдат и офицеров этот день ратной учебы стал успешным.

— Отличная стрельба! Предварительные занятия пошли на пользу, — поделился эмоциями старший лейтенант Дмитрий Кузнецов. — Минометчики показали высокий класс. Такие отличные результаты не могут не радовать. Благодаря полученному опыту подразделение стало гораздо сплоченнее, действия всех расчетов — увереннее.

Офицер поведал также о том, что впереди военнослужащих ожидает еще несколько боевых стрельб, а также участие в соревновании на звание лучшей минометной батареи, где они смогут проявить себя в полной мере.

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото автора