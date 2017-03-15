Призван по призванию…

Родители гвардии старшего лейтенанта Вадима Козела — люди гражданские. Мать Людмила Андреевна — фельдшер, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом в деревне Потейки на Копыльщине. Отец Александр Михайлович работает водителем в ОАО «Прогресс‑2010». В далеком прошлом у него срочная военная служба в войсках связи Советской Армии.

Поначалу и Вадим не видел себя профессиональным военным. В 2009 году он окончил Потейкинскую среднюю школу и поступил в Белорусский государственный университет. Здесь на военном факультете появилась возможность пройти курс обучения по программе подготовки младших командиров. Студент, успешно освоив эту науку, затем так же усердно постигал программу подготовки офицеров запаса. В октябре 2012 года он принял Военную присягу. По окончании вуза парню вручили не только диплом, где была указана специальность «документоведение (информационное обеспечение управления)», но и военный билет, в котором значилась военно-учетная специальность.

Вадим начал трудовой путь в 2014 году с должности специалиста архивной службы. А в октябре прошлого года он был призван военным комиссариатом Несвижского и Копыльского районов на военную службу офицеров по призыву. Это не стало неожиданностью для Вадима Козела, морально он был готов к такому повороту событий.

— Я занял должность командира учебного взвода учебной артиллерийской батареи 3‑й гвардейской школы подготовки специалистов танковых и артиллерийских подразделений 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра, — рассказал гвардии старший лейтенант. — Конечно, опыта у меня не было, как офицер и командир я практически стоял на стартовой черте. И если бы не поддержка товарищей — гвардии старших лейтенантов Андрея Кузменчука и Евгения Бутора, гвардии лейтенанта Артура Мороза — и командира батареи гвардии майора Вадима Киракосяна, мне, разумеется, пришлось бы несладко! Сегодня еще рано говорить о каких-то результатах, несомненно одно: каждый день приносит что-то новое. Я не только учу солдат, но и сам учусь. Этому способствует и интенсивная боевая подготовка в ОУЦ.

Вадим живет в офицерском общежитии, в комнате на двоих. Он холостяк, об изменениях в личной жизни пока не загадывает. Не загадывает и о том, что будет, когда истечет годовой срок его службы:

— Время покажет, вернусь ли я к гражданской жизни, выберу ли судьбу кадрового офицера. К таким решениям идешь не один день. У меня есть время разобраться, здесь ли мое призвание.

Елена Романова, «Ваяр», фото Николая Макаревича