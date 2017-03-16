Женский подход к делу может быть примером для мужчин.

По итогам прошлого учебного года телеграфный центр в/ч 07147 стал одним из лучших подразделений в этой воинской части. Комплексная оценка профессионализма личного состава центра, состоящего на 90 процентов из женщин, показала: зачеты как по физической подготовке, так и по специальной подготовке они одинаково сдают с высоким качеством. При этом красавицы в погонах успешно выполняют боевую задачу в мирное время — ежедневно заступают на боевое дежурство.

Вот командир воинской части полковник Олег Жосан, когда речь зашла о его подчиненных, и посоветовал пообщаться с коллективом телеграфного центра, который возглавляет капитан ­Людмила Громыко.

…Начала воинскую службу Людмила Станиславовна в 2007 году на должности телеграфиста. Через год прошла обучение в школе подготовки прапорщиков и была назначена начальником смены. Заочно получила высшее юридическое образование. А в итоге Людмила Громыко благодаря своим деловым качествам прошла все ступени должностного роста именно в телеграфном центре.

В свое время Людмила Станиславовна стала, можно сказать, правой рукой начальника центра капитана Юрия Олехновича. Работая с документацией и накапливая опыт работы с подчиненными, демонстрировала и умение принять грамотное решение в ответственный момент, и профессионализм при выполнении поставленных задач. Неудивительно, что начальник центра разглядел в ней задатки командира.

Получив повышение по службе, капитан Олехнович порекомендовал назначить на свою должность Людмилу Громыко — к тому моменту полностью изучившую нюансы работы телеграфного центра.

— Для меня это было неожиданно, — вспоминая те события, признается Людмила Станиславовна. — Я даже не могла представить, что мне будет оказано такое высокое доверие. Ведь даже когда меня назначали на должность начальника смены, многие не верили, что справлюсь… Тогда начальниками смен у нас были только мужчины. А тут поступило предложение возглавить телеграфный центр! Конечно, меня одолевали сомнения: справлюсь или нет?..

И тут заместитель командира воинской части по идеологической работе подполковник Владислав Трумпель очень вовремя уточняет: это подразделение стало лучшим в прошлом учебном году.

Людмила Станиславовна признается: она гордится тем, что пошла по стопам отца, проходившего службу в войсках ПВО, и поэтому не имеет права относиться к выполнению служебных обязанностей спустя рукава.

* * *

Начальник смены телеграфного центра прапорщик Татьяна Журавкевич девять лет проработала здесь гражданским специалистом, а на военных должностях прослужила 13 лет. В свое время она окончила училище связи, стала оператором связи — телеграфистом. В ее семье военнослужащих прежде не было.

— Нынешнюю аппаратуру не сравнить с той, что была раньше, — признается собеседница. — Мы буквально глохли от грохота стареньких телеграфных аппаратов. Отличительная черта всех специалистов, кто застал те времена, — мы громко разговариваем… Даже в семье меня периодически просят, чтобы уже отвыкала от этой профессиональной привычки. Раньше в одном помещении находилось 12 ленточных телеграфных аппаратов. С ними работали 10 человек: принимали телеграммы, пуншировали их (расклеивали ленты). Сейчас же в одну смену может входить в несколько раз меньше людей. И главное — тишина в помещении: компьютерная техника не гремит!

Татьяна Евгеньевна вспоминает, как после перехода на новую аппаратуру телеграфисты долго не могли привыкнуть к тишине. Людям попросту не хватало рабочего шума… Однако прогресс существенно облегчил их труд.

— У нас замечательный коллектив, — подчеркнула прапорщик Татьяна Журавкевич. — Наша молодежь на новой аппаратуре уже запросто работает с четырьмя информационными направлениями, а раньше нам и с двумя было трудно управиться. У выпускников колледжа связи — ныне он стал академией — иногда и мы, старожилы телеграфного центра, не стесняемся спросить совета по работе с современным программным обеспечением.

* * *

Ефрейтор контрактной службы Светлана Гоцко из той когорты молодых специалистов, которые сравнительно недавно пополнили ряды телеграфного центра. Колледж связи она окончила по специальности «техник телекоммуникаций».

Светлана родом из Воложина. В семье — ни одного военнослужащего. Однако когда в колледж прибыли для отбора выпускников офицеры из в/ч 07147, девушка, побеседовав с ними, решила связать свою жизнь с армией.

— Помню, как меня удивило тогда наличие в центре большого количества современной аппаратуры, — вспоминает контрактница. — За два месяца я полностью освоилась. Сдала необходимые зачеты, стала заступать на боевое дежурство.

— Для молодых специалистов у нас созданы хорошие условия, — пояснил подполковник Владислав Трумпель. — Более опытные берут над ними шефство. И сложные вопросы решаются сообща. Плюсом является и то, что иногородние, снимающие жилье за плату, после подготовки необходимых документов могут получать денежную компенсацию. Не препятствуем мы и тем, кто хочет продолжить учебу. Например, Светлана уже учится заочно в академии связи для получения высшего образования.

— А еще очень нравится, что здесь есть возможность заниматься спортом три раза в неделю. В части есть тренажерный зал — значит, платить за посещение фитнес-зала для поддержания фигуры не нужно… — с улыбкой добавляет ефрейтор контрактной службы Гоцко.

* * *

Подразделение капитана Людмилы Громыко заслуженно завоевало пальму первенства среди равных, подчеркнул командир в/ч 07147 полковник Олег Жосан. Коллектив под ее руководством стал примером не только для женской, но и для мужской составляющей коллектива воинской части.

Женщины в погонах не намерены сдавать позиций. Они заверяют: к новым испытаниям — всегда готовы!

Подполковник Игорь Жук, «Ваяр», фото автора