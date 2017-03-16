…А телеграфный центр – впереди!

16.03.2017 Армия в лицах, Свежий выпуск #

Женский подход к делу может быть примером для мужчин.

По итогам прошлого учебного года телеграфный центр в/ч 07147 стал одним из лучших подразделений в этой воинской части. Комплексная оценка профессионализма личного состава центра, состоящего на 90 процентов из женщин, показала: зачеты как по физической подготовке, так и по специальной подготовке они одинаково сдают с высоким качеством. При этом красавицы в погонах успешно выполняют боевую задачу в мирное время — ежедневно заступают на боевое дежурство.

Вот командир воинской части полковник Олег Жосан, когда речь зашла о его подчиненных, и посоветовал пообщаться с коллективом телеграфного центра, который возглавляет капитан ­Людмила Громыко.

Капитан Людмила Громыко

…Начала воинскую службу Людмила Станиславовна в 2007 году на должности телеграфиста. Через год прошла обучение в школе подготовки прапорщиков и была назначена начальником смены. Заочно получила высшее юридическое образование. А в итоге Людмила Громыко благодаря своим деловым качествам прошла все ступени должностного роста именно в телеграфном центре.

В свое время Людмила Станиславовна стала, можно сказать, правой рукой начальника центра капитана Юрия Олехновича. Работая с документацией и накапливая опыт работы с подчиненными, демонстрировала и умение принять грамотное решение в ответственный момент, и профессионализм при выполнении поставленных задач. Неудивительно, что начальник центра разглядел в ней задатки командира.

Получив повышение по службе, капитан Олехнович порекомендовал назначить на свою должность Людмилу Громыко — к тому моменту полностью изучившую нюансы работы телеграфного центра.

— Для меня это было неожиданно, — вспоминая те события, признается Людмила Станиславовна. — Я даже не могла представить, что мне будет оказано такое высокое доверие. Ведь даже когда меня назначали на должность начальника смены, многие не верили, что справлюсь… Тогда начальниками смен у нас были только мужчины. А тут поступило предложение возглавить телеграфный центр! Конечно, меня одолевали сомнения: справлюсь или нет?..

И тут заместитель командира воинской части по идеологической работе подполковник Владислав Трумпель очень вовремя уточняет: это подразделение стало лучшим в прошлом учебном году.

Людмила Станиславовна признается: она гордится тем, что пошла по стопам отца, проходившего службу в войсках ПВО, и поэтому не имеет права относиться к выполнению служебных обязанностей спустя рукава.

* * *

Начальник смены телеграфного центра прапорщик Татьяна Журавкевич девять лет проработала здесь гражданским специалистом, а на военных должностях прослужила 13 лет. В свое время она окончила училище связи, стала оператором связи — телеграфистом. В ее семье военнослужащих прежде не было.

Прапорщик Татьяна Журавкевич

— Нынешнюю аппаратуру не сравнить с той, что была раньше, — признается собеседница. — Мы буквально глохли от грохота стареньких телеграфных аппаратов. Отличительная черта всех специалистов, кто застал те времена, — мы громко разговариваем… Даже в семье меня периодически просят, чтобы уже отвыкала от этой профессиональной привычки. Раньше в одном помещении находилось 12 ленточных телеграфных аппаратов. С ними работали 10 человек: принимали телеграммы, пуншировали их (расклеивали ленты). Сейчас же в одну смену может входить в несколько раз меньше людей. И главное — тишина в помещении: компьютерная техника не гремит!

Татьяна Евгеньевна вспоминает, как после перехода на новую аппаратуру телеграфисты долго не могли привыкнуть к тишине. Людям попросту не хватало рабочего шума… Однако прогресс существенно облегчил их труд.

— У нас замечательный коллектив, — подчеркнула прапорщик Татьяна Журавкевич. — Наша молодежь на новой аппаратуре уже запросто работает с четырьмя информационными направлениями, а раньше нам и с двумя было трудно управиться. У выпускников колледжа связи — ныне он стал академией — иногда и мы, старожилы телеграфного центра, не стесняемся спросить совета по работе с современным программным обеспечением.

* * *

Ефрейтор контрактной службы Светлана Гоцко из той когорты молодых специалистов, которые сравнительно недавно пополнили ряды телеграфного центра. Колледж связи она окончила по специальности «техник телекоммуникаций».

Ефрейтор контрактной службы Светлана Гоцко

Светлана родом из Воложина. В семье — ни одного военнослужащего. Однако когда в колледж прибыли для отбора выпускников офицеры из в/ч 07147, девушка, побеседовав с ними, решила связать свою жизнь с армией.

— Помню, как меня удивило тогда наличие в центре большого количества современной аппаратуры, — вспоминает контрактница. — За два месяца я полностью освоилась. Сдала необходимые зачеты, стала заступать на боевое дежурство.

— Для молодых специалистов у нас созданы хорошие условия, — пояснил подполковник Владислав Трумпель. — Более опытные берут над ними шефство. И сложные вопросы решаются сообща. Плюсом является и то, что иногородние, снимающие жилье за плату, после подготовки необходимых документов могут получать денежную компенсацию. Не препятствуем мы и тем, кто хочет продолжить учебу. Например, Светлана уже учится заочно в академии связи для получения высшего образования.

— А еще очень нравится, что здесь есть возможность заниматься спортом три раза в неделю. В части есть тренажерный зал — значит, платить за посещение фитнес-зала для поддержания фигуры не нужно… — с улыбкой добавляет ефрейтор контрактной службы Гоцко.

* * *

Подразделение капитана Людмилы Громыко заслуженно завоевало пальму первенства среди равных, подчеркнул командир в/ч 07147 полковник Олег Жосан. Коллектив под ее руководством стал примером не только для женской, но и для мужской составляющей коллектива воинской части.

Женщины в погонах не намерены сдавать позиций. Они заверяют: к новым испытаниям — всегда готовы!

Подполковник Игорь Жук,  «Ваяр», фото автора

 

 

 

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